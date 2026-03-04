これはもう期待値上がるやつだぁ！【モスバーガー】どっちも食べてみて♡「限定バーガー」

【モスバーガー】から、ファン待望の「とり竜田」シリーズが今年も登場しました！ サクッと揚げられた鶏肉のジューシーな味わいを楽しめる期間限定のバーガーに、個性の異なる2つの味わいがラインナップ。食欲をそそられるパワフルな新作と、王道の和風仕立て、どちらが気になる？ 今しか味わえない贅沢なバーガーを紹介します。

香りからノックアウト！「ガーリックトマトのとり竜田バーガー 」

@megumiko_maniaさんが「これはもう期待値上がるやつ」と喜びをあらわにしたのが「ガーリックトマトのとり竜田バーガー ～国産クリームチーズ～」。「袋を開けた瞬間からガーリックの香り」がするそうで、食欲をそそられた様子が伝わります。ソースはガーリックトマト仕立てですが、クリームチーズも使われていることから、まろやかな後味が期待できます。

断面からも伝わるボリューム感！

半分にカットしてみると、厚みのあるとり竜田と鮮やかなトマトソース、そしてたっぷりとサンドされた野菜が顔を出します。この断層が味の奥行きの秘密かも。クリームチーズの濃厚さが竜田揚げの塩気と絡み合い、一度食べたら忘れられないような、濃厚で食べ応えのある仕上がりが楽しめそうです。

ひと口で爽快！ 生姜が香る王道の和風仕立て「和風旨だれのとり竜田バーガー」

ひと口食べた瞬間に生姜の爽やかな風味が鼻を抜ける、まさに正統派な美味しさの「和風旨だれのとり竜田バーガー ～くし切りレモン添え～」。実食してみたところ、醤油ベースの旨だれととり竜田の相性は言うまでもなく抜群で、揚げ物特有の重さを感じさせない軽やかさに衝撃を受けます。シャキシャキの野菜とともに、竜田揚げ本来のサクサク食感とジューシーな旨味をダイレクトに堪能できました。

レモンの酸味で変化を楽しむ！ 至福の味変体験

中にはレモンが添えらており、食べ進めるごとに現れる爽やかな酸味が、旨だれの甘みをより一層引き立ててくれます。断面に向かってレモンを軽く絞れば、さらに清涼感がアップ。最後の一口まで飽きることなく、さっぱりと食べられる計算し尽くされたバランスは見事です。リピート必至の傑作と言えます。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@megumiko_mania様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山友里