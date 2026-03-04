ブレンダン・フレイザー主演『レンタル・ファミリー』 11歳の新星ゴーマン シャノン眞陽に絶賛の声「共演した中で最高の女優」
映画『ザ・ホエール』で「第95回アカデミー賞」主演男優賞に輝いた俳優ブレンダン・フレイザーが主演する映画『レンタル・ファミリー』。日本を舞台にしたオリジナル作品である本作は、2月27日に公開され、週末映画動員ランキングで9位にランクイン。心温まる物語とキャストの演技が話題を呼んでいる。
【動画】化け猫メイクで無邪気に笑い合う本編映像
共演には、ドラマ『SHOGUN 将軍』などで知られる平岳大、国際的な活躍を見せる山本真理、そして名優・柄本明らが出演。さらに、本作で映画初出演を果たした11歳の新星、ゴーマン シャノン眞陽（まひな）が注目を集めている。
本作でフレイザーが演じるのは、“レンタルファミリー”の仕事を引き受ける男フィリップ。シャノンが演じるのは11歳の少女・美亜だ。名門私立校の面接に向け、母親から「父親役」として雇われたフィリップは、美亜と“本物の絆”を築くための時間を重ねていく。幼い頃に父親に捨てられたと思いながら育ってきた美亜にとって、突然現れた“父親”フィリップとの時間は、単なる代役を超えた意味を持ち始める。
オーディションで美亜役に抜てきされたシャノンは、映画初出演でありながら、その瑞々しくも圧倒的な存在感で、ベテラン共演者たちをも驚かせ、「第31回クリティクス・チョイス・アワード（放送映画批評家協会賞）」の若手俳優賞にノミネートされる快挙を成し遂げている。
ブレンダンは初共演の日に撮影を終えた直後、シャノンの父親のもとへ歩み寄り、「彼女は今まで共演した中で最高の女優だ」と最大級の賛辞を伝えたという。ブレンダンはシャノンが持つ唯一無二の魅力につて「シャノンの持つ資質は本能的なものだ。演技ができるが、作り物っぽさが一切ない。彼女には封じ込められたエネルギーがあり、それが周囲に伝染する。誠実で恐れを知らず、勇気がある。正義感に燃え、愛に満ちている。強い意見を持っているんだ」と語り、彼女の天性の才能を惜しみなく称えている。
映画では、フィリップと美亜が“化け猫フェスティバル”に参加するため猫のメイクを施し、笑い合う心温まる場面も描かれる。フィリップを本当の父親だと信じている美亜は、「仕事は何？」「どこの国の人？」とまっすぐな瞳で問いかける。フィリップは、「コンピュータ技師だ」「アメリカだ」と、真実と嘘を交えながら答え、やがて自身の孤独な過去についても語り始める。
彼の父親がすでに他界していること、そして生前は疎遠な関係であったこと。胸の奥にしまい込んできた孤独が静かに語られる。それまで明るく振る舞っていた美亜は、真剣な表情でその言葉を受け止めると、そっとスマートフォンを取り出し、フィリップに電話番号を入力するよう促す。
続いて美亜は、お気に入りの面白動画をフィリップに送信。「メールを送るね。寂しくないように」。その健気なやさしさにフィリップも思わず顔がほころぶのだった。「父親の代役」というビジネスから始まった関係が、いつしか偽りなき心の交流へと変わっていく。
「父親の代役」という奇妙なビジネスから始まった、孤独な二人の出会い。ブレンダン・フレイザーとゴーマン シャノン眞陽が紡ぐ、心震えるドラマの結末は、劇場で見届けてほしい。
