ちゃんみな、初のライブビューイング決定 アリーナツアー千秋楽を全国150館で生中継
ちゃんみなが、現在開催中の自身初のアリーナツアー『AREA OF DIAMOND 4』より、千秋楽となる26日の東京・有明アリーナ公演の模様を、全国150館規模の映画館で生中継（ライブビューイング）することが決定。また、同公演の模様をU-NEXTにて独占ライブ配信することも発表された。
【動画】「なにこれ、可愛過ぎだろ」国宝と称賛するお菓子を“もぐもぐ”ほお張るちゃんみな
2月7日の新潟・朱鷺メッセ公演を皮切りに、3月26日の有明アリーナ公演まで、7都市14公演を巡る自身初のアリーナツアーを開催中のちゃんみな。チケットは予約スタートと同時に即完売となり、注目度の高さを見せつけた。
同ツアーの千秋楽となる有明アリーナ公演が、映画館で生中継されることが決定。ライブの映画館での生中継は、ちゃんみなにとって初となる。上映劇場は現在調整中で、後日ちゃんみなオフィシャルホームページやSNS上で解禁される予定。
U-NEXTでは、ツアー『AREA OF DIAMOND 2』『AREA OF DIAMOND 3』に続き、3年連続で独占ライブ配信される。U-NEXTならではの高音質・高画質な映像で楽しむことができる。
昨年は所属レーベルの移籍、自身最大規模となったツアー『AREA OF DIAMOND 3』をアジアツアーまで含め完走。タイアップ楽曲を含む多くの楽曲制作に加え、自身がプロデュースを手がけたガールズグループオーディション『No No Girls』から誕生したHANAのプロデューサーとしても活躍。さらには、1児の母としても駆け抜けたちゃんみなの、ツアーの集大成ステージに注目が集まる。
