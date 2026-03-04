日本の民間団体が4日、世界の主要なシンクタンクなどに行った国際情勢に関するアンケート結果を公表しました。大国による「力の秩序」が一時的なものでなく、今後の国際社会の中心的な特徴になるとの回答が6割を超えました。

日本の民間団体「言論NPO」が4日、都内で発表したのは、世界36のシンクタンクの協力で26か国293人の専門家に行ったアンケートの結果で、アメリカとイスラエルによるイラン攻撃の前に実施されたものです。

◇

それによりますと、アメリカを含む大国による「力の秩序」は一時的な現象かとの問いに対しては、62.1％が「今後の国際社会の中心的な特徴になる」と回答、常態化するとの見方が、「一時的なもの」とした11.9％を大きく上回りました。

また、大国による「力の秩序」が今後の中心的特徴になると答えた専門家に、その先の世界像について質問したところ、53.5％が、「アメリカだけでなく、他の大国の勢力圏も形成され、世界は多極化する」と回答。一方で、「米中G2体制」との予測は31.4％、「アメリカ主導の世界」は2％にとどまり、半数以上が世界の多極化を予想していることが分かりました。

一方、「2050年頃、国際社会を主導している国・地域」についての問いには、「アメリカ」が28.2％、「中国」が28.5％、「アメリカと中国」が29.5％と、世界の重心が米中に置かれているとの認識が示されました。

◇

また、協調やルールに基づく自由な世界の担い手はどこか、との質問には、「EU＝ヨーロッパ連合」との回答が66％、「カナダ、オーストラリアなどの中堅国」が61.4％と、いずれも専門家からは6割以上の支持を得ています。

国際社会におけるミドルパワーの役割については、64％が「全体の流れを変えることは難しいが、特定の分野や地域では抑制的な役割を果たすことが可能」と回答、また「ミドルパワー諸国が連携することで、中心的な推進力になり得る」と回答したのが24％で、ミドルパワーが何らかの形で、秩序維持に関与し得るとの見方がおよそ9割に達しました。

一方、国連の役割については「限定的・補完的な役割を果たす」との回答が69.3％と最も多く、「中心的役割を果たす」との回答は、2.9％にとどまりました。