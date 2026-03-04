自家製の団子に粒あんをたっぷりと絡めた商品や、県産のイチゴが目を惹く春の定番スイーツ、苺大福も。

長崎市の浜屋百貨店で4日から始まった「あんこ展」。

全国から選りすぐりの23店が集まりました。

（客）

「ずんだが好きなので、チラシに印をつけて買いに来た」

（客）

「赤福と八ツ橋を買った。ラインナップがよくて、とてもうれしい」

京都・嵐山にある人気の菓子店、峯嵐堂。

目の前で焼いた生地で北海道産の小豆を使ったあんこと自家製わらび餅を巻いたら完成です。

（栗山 真乙アナウンサー）

「生地がもちもちで、その中にとろとろのわらび餅が入っている。粒あんもいい味を出している、とても贅沢な味わい」

洋風のスイーツも。

初出店のぎんざ空也 空いろ。

長さ30cmほどの香ばしいフランスパンにこだわりのあんことバターを挟みました。

（空いろ事業部 安田 恵美 部長）

「和菓子用のあんこなので、たくさん食べてももたれないような おいしいあんこを味わってほしい」

同じ会場では、全国の人気のグルメを味わえる「うまいもの大会」も開催。

24店が自慢の味を提供します。

（浜屋 催事担当アシスタントセールスバイヤー 橋本 陽大さん）

「あんことうまいもの両方で楽しめる。気軽に立ち寄ってほしい」

あんこ展と全国選抜うまいもの大会は、10日まで開かれます。