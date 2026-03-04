◆第６０回報知杯フィリーズレビュー・Ｇ２（３月７日、阪神・芝１４００メートル＝３着馬までに桜花賞の優先出走権）追い切り＝４日、美浦トレセン

阪神ＪＦ７着からの巻き返しを狙うショウナンカリス（牝３歳、美浦・加藤士津八厩舎、父リアルスティール）は坂路で３頭併せ。外のミアルーチェ（３歳未勝利）を５馬身半、中のレーヴドロペラ（４歳２勝クラス）を２馬身半追走し、水分を含んだ馬場をしっかりととらえて力強く駆け上がる。ラストは３頭がびっしりと追われて５３秒７―１２秒９でフィニッシュ。外に１馬身先着、中には１馬身遅れたものの加藤士調教師は「特に問題なく動きも良さそう」と納得の表情を浮かべた。

前走の阪神ＪＦは１８頭立ての大外枠に入り、終始外、外を回されるコースロスがありながら７着。「ジョッキーも外枠でだいぶ苦労したと言っていたし、前に馬が置ける状況を作れなかった。力があるところを見せてくれた」とトレーナー。前走時の馬体重は４１８キロと小柄な牝馬だが、当週もビッシリと攻めた中間の気配の良さに加え、２走前のファンタジーＳで２着に入った距離への１ハロンの短縮は歓迎材料。「１４００メートルは折り合い面を気にせず乗ることができるとジョッキーも言っていた」とトレーナーは勝負気配を漂わせた。