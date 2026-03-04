人気コスプレイヤー・えなこが４日に自身のＳＮＳを更新。「トップカバーアワード２０２５」で大賞を獲得したことを発表した。

インスタグラムで「１年で最も多く雑誌の表紙を飾った人を表彰する『トップカバーアワード２０２５』にて大賞（総合１位）を受賞しました」と報告。「活動の中で一つの目標となっていたアワードで、２年連続で１位を取ることができたこと グラビア１０周年という節目で殿堂入りを果たせたこと いつも応援してくださる皆さんのおかげで嬉しい報告ができました」と殿堂入りであることを明かし、トロフィーを持ったショットをアップ。ランキング順位も公開。２位にＳｎｏｗ Ｍａｎの向井康二、４位には目黒蓮がランクインしていた。

最後に「殿堂入りとなったので来年以降はランキングに載ることはありませんがまだまだグラビアも頑張るのでよろしくお願いします」と締めた。

この投稿には「もうギネスに載るのでは」「我が事のようで超嬉しい」「ＳｎｏｗＭａｎさえも抑える」「歴史に名を残すえなこ」「よくコンビニで目が合いました」「無敵すぎる」などの声が寄せられている。