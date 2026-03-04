タレントで起業家の小島瑠璃子が２月２６日、ＡＢＥＭＡ「資産、全部売ってみた」で、お茶事業を始めた理由などを語った。

小島は昨年１０月に個人事務所を立ち上げ、芸能活動を再開したが、同時にお茶の事業も展開している。「自分の責任で失敗も成功も返ってくるもの、言い訳できない、自分の力で事業をやりたい」と考え、企業したという。

なぜお茶だったのか？という問いには「私がすごくお茶に助けられたので。お茶を飲む時間、何の気なしに飲んでいたけど、約１年前にすごくつらいときがあったとき、お茶を飲む時間にすごく救われている自分がいるなって。これなら２０年、３０年熱くなれるなって思った」と話した。

現在は芸能、お茶事業、子育ての３本柱だといい、「夫が亡くなってすぐに動き出せているのも、この子がいるから」と２歳になった長男の存在が大きいとした。

小島は昨年２月に自宅マンションで夫を亡くすという不幸に襲われるも、同年１０月には個人事務所を開設し、新たな一歩を踏み出した。現在は東京から千葉の実家に移り、「家族総出で子育て」という状態。長男を保育園に預け、送迎は両親に助けてもらいながら、シングルマザーとして生活を支えているという。

「この１年、心身共にしんどい時間が長かったが、立ち直るきっかけを探していたときに、お茶にすごく救われたなと思った」とも話していた。