俳優・黒沢年雄（81）が4日までに自身のブログを更新し、15年間絶縁していた親友との“雪解け”を報告した。

黒沢は「僕には友人は沢山いるが、親友は少ない。小学中学時代の親友は既に他界…高校時代からの親友はふたり…その中のひとりとある事で15年間断絶してしまった」といい「モヤモヤした気持ちが取れず、知人、友人に中に入って貰ったが繋がらない、電話は居留守、携帯は番号が変わる…そんな時、ひとりの親友が連絡が取れ久しぶりに会う事になった…」と報告。

「我がシニアマンションで再開…昼食を共にし、素敵な個室で会話が始まる…。彼は怒涛のように話し始める…僕はうん、そう、だね…と下手に応じて全てを受けいれる…時間と共に昔の状態に戻り、笑い話しに発展…あっと言う間の3時間…」と充実した時間を過ごせたという。

「別れ際に…又会いたいな、連絡してよ、会いたいなと彼…車が見えなくなるまで見送る…。部屋に戻り、爽快な気分に浸っていた40分後…帰宅した彼から電話…ありがとう！ありがとう！又会いたいな！ありがとう…。15年間の断絶が溶けた…」と、思いをつづっていた。