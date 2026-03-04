元櫻坂46渡辺梨加、一般男性との結婚発表 直筆美文字で報告「二人で温かい家庭を築き、ポジティブなエネルギーを自分の活動に活かせるよう」【全文】
【モデルプレス＝2026/03/04】元櫻坂46の渡辺梨加（30）が3月4日、自身のInstagramを更新。結婚したことを発表した。
【写真】30歳元櫻坂46、直筆美文字で結婚報告
渡辺は「御報告」と書き出し、「私事ですが、この度お付き合いをしておりました一般の方と結婚致しました」と発表。「グループを卒業し、現在は自分のペースで活動していますが、今も変わらず応援してくださる皆様にきちんとお伝えしたいと思い、ご報告させていただきました」とつづり、ファンやフォロワー、関係者へメッセージを送った。
ファンクラブ内では一足先に結婚を報告していたといい、「嬉しいはずの報告なのに、皆さんの顔が浮かんだ瞬間、胸の奥が少しだけぎゅっとなりました」と当時の心境を回顧。「私の中では皆さんはファンというより、どこか家族のような大切な存在です。どんなときでも味方でいてくれる皆さんの存在に、何度も救われてきました」と感謝を伝え、「これからも変わらず一緒に時間を重ねていけたら嬉しいです」と思いをつづった。
また、関係者に向けては「結婚という節目を迎えましたが、これからも一つひとつのお仕事に誠実に向き合ってまいります」と意気込みを記し、「まだまだ未熟ではありますが、いただいたご縁を大切にしながら、より信頼していただける存在へと成長していけるよう努めてまいります」としている。
さらに投稿では、直筆の文書も公開。「20歳から芸能界でお仕事をさせていただく中で、たくさんの出会いや貴重な経験に恵まれました。その中で自分が本当に安心できるのは、穏やかで自然体でいられる時間なのだと気づきました」と振り返り、「そんな自分らしさを大切にできる方と出会い、このようなご報告ができることを嬉しく思っています」と心境を明かした。「これからは二人で温かい家庭を築き、ポジティブなエネルギーを自分の活動に活かせるよう頑張っていきたいと思います」と伝え、「今後ともどうぞよろしくお願いいたします」と結んでいる。
渡辺は1995年5月16日生まれ、茨城県出身。2015年に欅坂46・1期生オーディションに合格し、芸能界入り。モデルとしても活躍し、2017年にはグループ初となる1stソロ写真集『饒舌な眼差し』（集英社）を発売した。2021年にグループ卒業後、近年は趣味である登山の投稿が話題を呼んでいる。（modelpress編集部）
御報告
いつも温かい応援をいただき、心より感謝申し上げます。私事ですが、この度お付き合いをしておりました一般の方と結婚致しました。グループを卒業し、今は自分のペースで活動していますが、今も変わらず応援してくださる皆様にきちんとお伝えしたいと思い、ご報告させていただきました。お世話になっている方々に長くなってしまいますが、メッセージを書かせて頂きました。
【いつも応援してくださっている皆様へ】
いつも一番近くで、温かく応援してくださり本当にありがとうございます。ファンクラブの配信では、皆様に一足早く結婚のご報告をさせていただきました。嬉しいはずの報告なのに、皆さんの顔が浮かんだ瞬間、胸の奥が少しだけぎゅっとなりました。これまでたくさんの時間を一緒に過ごしてきたからこそ、私の中では皆さんはファンというより、どこか家族のような大切な存在です。どんなときでも味方でいてくれる皆さんの存在に、何度も救われてきました。グループを卒業しても活動を続けられているのは、皆さんと繋がっていられる場所があるからだと思っています。どんな気持ちで受け止めていただけるのか少し不安もありますが、これからも変わらず一緒に時間を重ねていけたら嬉しいです。
【登山や自然の投稿で知ってくださった皆様へ】
山は昔から好きで、昨年から自分の意志で本格的に挑戦し、投稿を始めました。何者かわからない初心者の投稿を温かく見守って下さりありがとうございます。登山をされる方は一見ストイックで緊張感のある印象を持っておりましたが、実際にはとてもポジティブで親切な方ばかりで、日々多くのことを学ばせていただいております。これからも自分のペースで山の魅力や、自分が本当に好きだと思えることを丁寧に発信していきたいと思っています。
【お仕事を通じてお世話になっている皆様へ】
これまでお仕事を通じて関わってくださった皆様、いつも本当にありがとうございます。結婚という節目を迎えましたが、これからも一つひとつのお仕事に誠実に向き合ってまいります。新しい出会いや経験をさせていただけることに、心より感謝しております。まだまだ未熟ではありますが、いただいたご縁を大切にしながら、より信頼していただける存在へと成長していけるよう努めてまいります。長い文章をになってしまいましたが、最後までお読みいただきありがとうございました。環境は少し変わりますが、これからも自分らしく、皆様に少しでも元気や前向きな気持ちをお届けできるよう歩んでいきたいと思っています。
引き続き、温かく見守っていただけましたら幸いです。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。
渡辺梨加
【Not Sponsored 記事】
【写真】30歳元櫻坂46、直筆美文字で結婚報告
◆渡辺梨加、結婚発表
渡辺は「御報告」と書き出し、「私事ですが、この度お付き合いをしておりました一般の方と結婚致しました」と発表。「グループを卒業し、現在は自分のペースで活動していますが、今も変わらず応援してくださる皆様にきちんとお伝えしたいと思い、ご報告させていただきました」とつづり、ファンやフォロワー、関係者へメッセージを送った。
また、関係者に向けては「結婚という節目を迎えましたが、これからも一つひとつのお仕事に誠実に向き合ってまいります」と意気込みを記し、「まだまだ未熟ではありますが、いただいたご縁を大切にしながら、より信頼していただける存在へと成長していけるよう努めてまいります」としている。
さらに投稿では、直筆の文書も公開。「20歳から芸能界でお仕事をさせていただく中で、たくさんの出会いや貴重な経験に恵まれました。その中で自分が本当に安心できるのは、穏やかで自然体でいられる時間なのだと気づきました」と振り返り、「そんな自分らしさを大切にできる方と出会い、このようなご報告ができることを嬉しく思っています」と心境を明かした。「これからは二人で温かい家庭を築き、ポジティブなエネルギーを自分の活動に活かせるよう頑張っていきたいと思います」と伝え、「今後ともどうぞよろしくお願いいたします」と結んでいる。
◆渡辺梨加、欅坂46・1期生として活躍
渡辺は1995年5月16日生まれ、茨城県出身。2015年に欅坂46・1期生オーディションに合格し、芸能界入り。モデルとしても活躍し、2017年にはグループ初となる1stソロ写真集『饒舌な眼差し』（集英社）を発売した。2021年にグループ卒業後、近年は趣味である登山の投稿が話題を呼んでいる。（modelpress編集部）
◆投稿全文
御報告
いつも温かい応援をいただき、心より感謝申し上げます。私事ですが、この度お付き合いをしておりました一般の方と結婚致しました。グループを卒業し、今は自分のペースで活動していますが、今も変わらず応援してくださる皆様にきちんとお伝えしたいと思い、ご報告させていただきました。お世話になっている方々に長くなってしまいますが、メッセージを書かせて頂きました。
【いつも応援してくださっている皆様へ】
いつも一番近くで、温かく応援してくださり本当にありがとうございます。ファンクラブの配信では、皆様に一足早く結婚のご報告をさせていただきました。嬉しいはずの報告なのに、皆さんの顔が浮かんだ瞬間、胸の奥が少しだけぎゅっとなりました。これまでたくさんの時間を一緒に過ごしてきたからこそ、私の中では皆さんはファンというより、どこか家族のような大切な存在です。どんなときでも味方でいてくれる皆さんの存在に、何度も救われてきました。グループを卒業しても活動を続けられているのは、皆さんと繋がっていられる場所があるからだと思っています。どんな気持ちで受け止めていただけるのか少し不安もありますが、これからも変わらず一緒に時間を重ねていけたら嬉しいです。
【登山や自然の投稿で知ってくださった皆様へ】
山は昔から好きで、昨年から自分の意志で本格的に挑戦し、投稿を始めました。何者かわからない初心者の投稿を温かく見守って下さりありがとうございます。登山をされる方は一見ストイックで緊張感のある印象を持っておりましたが、実際にはとてもポジティブで親切な方ばかりで、日々多くのことを学ばせていただいております。これからも自分のペースで山の魅力や、自分が本当に好きだと思えることを丁寧に発信していきたいと思っています。
【お仕事を通じてお世話になっている皆様へ】
これまでお仕事を通じて関わってくださった皆様、いつも本当にありがとうございます。結婚という節目を迎えましたが、これからも一つひとつのお仕事に誠実に向き合ってまいります。新しい出会いや経験をさせていただけることに、心より感謝しております。まだまだ未熟ではありますが、いただいたご縁を大切にしながら、より信頼していただける存在へと成長していけるよう努めてまいります。長い文章をになってしまいましたが、最後までお読みいただきありがとうございました。環境は少し変わりますが、これからも自分らしく、皆様に少しでも元気や前向きな気持ちをお届けできるよう歩んでいきたいと思っています。
引き続き、温かく見守っていただけましたら幸いです。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。
渡辺梨加
【Not Sponsored 記事】