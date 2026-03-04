人気コスプレイヤーえなこが、3日深夜放送のテレビ東京「紙とさまぁ〜ず」（火曜後11・35）に“紙ゲスト”として出演。番組からのアンケートに答えた。

ゲストは出演せず、アンケートの回答をもとにさまぁ〜ずが2人でトークをする番組。今回の“紙ゲスト”であるえなこは、番組からの「好きな食べ物をベスト3をさまぁ〜ずに紹介してください」に応じた。

えなこは3位・ねるねるねるね、2位・グミッツェル、1位・キャラメルポップコーン（無印良品）と回答。ねるねるねるねが紹介されると、大竹は「うわぁーーー！！意味わかんないよ！」三村は「大好きなの！？」と衝撃の様子。

えなこは好きな理由を「子供の頃に食べるより美味しく感じる気がする なぜか満腹感があるのでダイエットにもいい(かも？)」と説明した。

ねるねるねるねは、1986年よりクラシエ株式会社フーズカンパニー（旧カネボウフーズ・ベルフーズ）から発売されている菓子。粉と水を混ぜ合わせることで、色が変わったり、モコモコと膨らんだりする不思議な体験を楽しみながら作って食べる。