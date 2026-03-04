物事の価値や重みを表す言葉から、一筋縄ではいかない複雑な経過まで。 全く異なる4つのシーンを完成させる「共通のひらがな2文字」は何でしょうか？ 語彙の引き出しをフル回転させて、全問正解のすっきり感を味わいましょう！

今回は、ビジネスや学問で欠かせない言葉から、人生の複雑さを物語る四字熟語までをセレクトしました。空欄を埋めて、4つの言葉を完成させる「共通のひらがな2文字」は何でしょうか？

問題：□に共通するひらがなは？

次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。

じゅ□□う
と□□う
ゆ□□
□□きょくせつ

ヒント：物事がすんなり運ばず、事情が複雑に絡み合っていることを何という？

答えを見る






正解：うよ

正解は「うよ」でした。

▼解説
それぞれの言葉に「うよ」を入れると、次のようになります。

じゅうよう（重要）
とうよう（東洋）
ゆうよ（猶予）
うよきょくせつ（紆余曲折）

物事の「重要（じゅうよう）」性や、アジアの文化を感じさせる「東洋（とうよう）」の中に、待ってもらうための「猶予（ゆうよ）」や、複雑な道のりを示す「紆余曲折（うよきょくせつ）」が隠れていました。

※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)