【ひらがなクイズ】四字熟語が隠れている！ 空欄に共通する2文字のひらがなは？
今回は、ビジネスや学問で欠かせない言葉から、人生の複雑さを物語る四字熟語までをセレクトしました。空欄を埋めて、4つの言葉を完成させる「共通のひらがな2文字」は何でしょうか？
じゅ□□う
と□□う
ゆ□□
□□きょくせつ
ヒント：物事がすんなり運ばず、事情が複雑に絡み合っていることを何という？
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
▼解説
それぞれの言葉に「うよ」を入れると、次のようになります。
じゅうよう（重要）
とうよう（東洋）
ゆうよ（猶予）
うよきょくせつ（紆余曲折）
物事の「重要（じゅうよう）」性や、アジアの文化を感じさせる「東洋（とうよう）」の中に、待ってもらうための「猶予（ゆうよ）」や、複雑な道のりを示す「紆余曲折（うよきょくせつ）」が隠れていました。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
じゅ□□う
と□□う
ゆ□□
□□きょくせつ
ヒント：物事がすんなり運ばず、事情が複雑に絡み合っていることを何という？
↓
↓
↓
↓
↓
正解：うよ正解は「うよ」でした。
▼解説
それぞれの言葉に「うよ」を入れると、次のようになります。
じゅうよう（重要）
とうよう（東洋）
ゆうよ（猶予）
うよきょくせつ（紆余曲折）
物事の「重要（じゅうよう）」性や、アジアの文化を感じさせる「東洋（とうよう）」の中に、待ってもらうための「猶予（ゆうよ）」や、複雑な道のりを示す「紆余曲折（うよきょくせつ）」が隠れていました。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)