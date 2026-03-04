40代で「がんばらないダイエット」に成功！ 「-3kg」を叶えた腸活のコツ
「食事を減らしても体重が戻らない」「少し運動しても体重が変わらない」……40代を過ぎると、年末年始や歓送迎会などのイベントがあるたびに、必ず太ると思っていませんか？ 現在49歳の筆者もずっとそうでした。
しかし、がんばらずに年末年始で「-3kg」を達成！ 意識したのは「減らす」ことではなく「腸活」です。発酵食品や水の取り方、サプリメントの活用など、実際に行った習慣をご紹介します。
日によって内容は変わりましたが、味噌、ヨーグルト、チーズ、甘酒がスタンダードでした。具体的に行った4つの腸活習慣をご紹介します。
（1）ヨーグルトを朝晩100g以上取る
ヨーグルトは毎日同じものだと飽きてしまうので、砂糖入りのものなども含めて複数種類を取り入れました。プレーンヨーグルトを食べるときには、ビフィズス菌などの善玉菌のエサとなり、善玉菌の数を増やすことで腸内環境を整える効果が期待できるオリゴ糖をプラス。
ヨーグルトは、40代女性が不足しがちなカルシウムと鉄分も補えるものを選び、オリゴ糖もできるだけ余計なものが含まれていないものを選びました。
明治ブルガリアヨーグルト LB81カルシウムと鉄分
容量：400g
加藤美蜂園本舗 北海道 てんさいオリゴ糖黒
容量：960g
（2）味噌や甘酒、チーズを日常に取り入れる
味噌汁は毎日1〜2杯飲む習慣がありますが、この時期は2種類ブレンドしているうちの片方を、より腸活を意識したものに変えました。
aub おなかのための甘糀みそは、国産大豆を使用し、米糀あまざけを加えて発酵・熟成させた十二割糀味噌。いつもの味噌汁が、より深みのある味わいになります。
aub おなかのための甘糀みそ（2個セット）
容量：300g×2
価格：1290円（税込）
甘酒は、酒粕と米麹の両方が含まれ、甘さ控えめなものを選びました。最もリピートしたのが、伊藤園 五穀の甘酒（190g）。玄米や大麦、あわ、きび、ひえも含まれていて、腹持ちもよいと感じました。
伊藤園 五穀の甘酒
容量：190g
小腹が空いたときには、個装されたチーズやレアチーズケーキを選びました。よくリピートしたのが、クラフト 小さなチーズケーキ レアチーズケーキ。 1ポーションあたりの糖質量が、1.8ｇなのもリピートした理由のひとつです。クセがなく、爽やかな味も魅力。
クラフト 小さなチーズケーキ レアチーズケーキ
容量：90g
（3）食生活をサポートする目的で、サプリメントをプラス
年末年始を含むイベント続きの時期は、どうしても糖質が高い食品に手が伸びたり、脂っこい食事に偏ったりしがちです。
脂肪の代謝を助ける、消費しやすくする、お通じを改善する、食事の糖や脂肪の吸収を抑えるとされる機能性表示食品の力を借りるのも1つの方法です。
ファンケル プレミアム カロリミット（80粒／20日分／税込3780円）は、あくまでも食生活のサポート目的で。期間中は、毎日夕食時に摂取していました。
ファンケル プレミアム カロリミット
容量：80粒（20日分）
価格：3780円（税込）
（4）食事前にコップ1杯の水や白湯を飲む
この時期は、いつも以上にこまめな水分摂取も意識しました。特に実践したのが、食事前にコップ1杯の水や白湯を飲むこと。食事量のコントロールがしやすくなり、食べ過ぎを防ぎやすいと感じました。
40代のダイエットは、何かを強く制限するよりも、日々のコンディションを丁寧に整えることのほうが大切なのかもしれません。
なお、この期間に限らず、毎朝着替えの前に、食事や水分を取らない状態で、体重計に乗る習慣があります。そして、大きく体重が変動しないように気を配っています。小さな意識の積み重ねが、40代の体重管理には大切。
一美容のプロの体験として参考にしていただけますと幸いです。
▼遠藤 幸子プロフィール
美容雑誌、Webメディアを中心に活動する美容ライター・研究家。2011年にアットコスメ公認ビューティストに認定されたことを足掛かりに活動を開始し、美容コラムを執筆する傍ら、テレビやラジオなどへのメディア出演、コスメブランドの広告制作にも携わる。
(文:遠藤 幸子（化粧品・コスメガイド）)
