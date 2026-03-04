広島駅南口に隣接する商業施設「エールエールA館」は、５日「エールエールHIROSHIMA」としてリニューアルオープンします。４日、館内の準備状況が報道陣に公開されました。

キーテナントの福屋広島駅前店では、売り場の最終準備が進んでいます。

2階には、京都発のライフスタイルブランド「ア・デペシュ」が広島で初めて出店し、家具や食器、洋服など暮らしに関わる幅広い商品をそろえます。

■福屋店舗戦略統括室・浜本尚生室長

「駅前という立地で、デパートメントモールですけど、この場所での展開は挑戦だと考えています」

3階には、若者やファミリー層を意識した“百貨店の枠を超えた”テナントが並びます。

化粧品や雑貨を扱う「アインズ＆トルペ」は西日本最大級の売り場面積を確保し、ミニサイズの化粧品や香水・柔軟剤の香り別コーナーなど、カテゴリーごとに商品を比較しやすい構成が特徴です。

今回のリニューアルでは、広島駅2階と施設を直結するペデストリアンデッキが開通します。

JR改札口や路面電車ホームへのアクセスが向上するほか、駅前大橋や猿猴川沿いのバス停へ向かう南側デッキも利用できるようになり、駅と市内中心部の回遊性が高まることが期待されています。

浜本室長は、「デッキの開通と施設の改装で新しい景観が生まれました。お客様がこの空間をどう楽しんでくださるか、期待しています」と話しています。

エールエールHIROSHIMAは、５日、リニューアルオープンし、ペデストリアンデッキも通行できるようになります。