女性３人組バンド「ＳＨＩＳＨＡＭＯ」が４日、公式サイトで宮崎朝子の体調不良により３月の６公演を中止すると発表した。２月の４公演に続いての中止となる。

同サイトでは「“ＳＨＩＳＨＡＭＯ ファイナルツアー２０２６『さよならボヤージュ！！！』” ですが、Ｇｔ．Ｖｏ 宮崎朝子の体調が回復せず、今後のためにも一定期間の休養が必要であると判断したため、３月公演の開催を中止とさせていただきます」と報告。７日の愛知公演のほか石川、茨城、宮城、北海道、青森での公演の開催が中止となった。

さらに「先に開催見合わせとさせていただいておりました奈良、広島、高松、福岡の４公演につきましても、振替開催の可能性を探っておりましたがスケジュールの調整がつかず、誠に残念ではございますが中止とさせていただきます」と２月に中止となっていた４公演の振替はなく中止になることを発表。「公演を楽しみにしていただいた皆さまには、ご迷惑とご心配をおかけいたしますとともに、このようなご案内となりましたことを深くお詫び申し上げます」と謝罪した。

「なお、３月の６公演のチケットをお持ちのお客さまを対象に、予定しておりました開催日当日に、同じ会場にて、“ＳＨＩＳＨＡＭＯ ファイナルツアー２０２６『さよならボヤージュ！！！』”の初日＝２月１１日（水・祝）に行われた神奈川カルッツかわさき（川崎市スポーツ・文化総合センター）ホール公演の映像を、全編ノーカットで上映させていただきます。当該公演のチケットをお持ちの方は入場無料でご参加いただけます」と告知した。

最後に、宮崎のコメントも掲載され、「みなさん、ご心配ご迷惑をおかけして申し訳ありません。最後のツアーがこんな風になってしまって本当に申し訳ないし悲しいし悔しい思いでいっぱいです。また元気な姿でみんなの前に立てるよう、今は少しだけ休ませていただけたらと思います。ライブをやるはずだった場所では、ツアー初日のカルッツかわさきでの映像を流す上映会を開催しています。ライブと同じスタッフ、同じ⾳響・照明で、できる限り“ライブに近い空間”を届けようと、チームみんなが頑張ってくれています。もし良かったらみなさん足を運んで、またＳＨＩＳＨＡＭＯを待っていてくれると嬉しいです！Ｇｔ．Ｖｏ 宮崎朝子」と締めくくった。

ＳＨＩＳＨＡＭＯは昨年９月に今年６月１３、１４日にＵｖａｎｃｅとどろきスタジアム ｂｙ Ｆｕｊｉｔｓｕ（等々力陸上競技場）で行うワンマンライブを最後に活動を終了することを発表。今月からラストツアーを開催していた。