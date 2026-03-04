ミラノ・コルティナ五輪スノーボード男子ハーフパイプで7位となったスノーボーダーの平野歩夢選手（27）が、2026年3月2日にインスタグラムを更新。スノーボード界のレジェンド、ショーン・ホワイトさん（39）との2ショットを公開した。

ホワイトもコメント欄に降臨「Thank YOU」

平野選手は1月17日のW杯で転倒し、骨盤の腸骨と鼻骨の2か所を骨折。ミラノ五輪は怪我を押して出場した。

そんな平野選手が、ホワイトさんが新設したスノーボードの大会「ザ・スノーリーグ」で、2月28日（日本時間）に米コロラド州アスペンで行われた予選に出場。19位で敗退した。

平野選手は3月2日、インスタグラムで「Thank you ＠thesnowleague Aspen!」と投稿。大会の創設者であるホワイトさんとの2ショットを公開した。ホワイトさんはかつては赤毛のロングヘアがトレードマークで、「フライング・トマト」（空飛ぶトマト）のニックネームでも知られたが、いまは短めのヘアスタイルだ。平野さんの肩に手を回し、二人ともカメラに笑顔を向けている。

コメント欄には「時代を築いてきたレジェンド同士の素敵なショット 胸が熱くなります」「ショーンとの元気そうな2shotはとても嬉しい」「素敵なお2人〜 胸熱です」「お互いを尊敬し合っている関係性が伝わる写真。本当に素敵です」などと書き込まれている。

また、ホワイトさんも「Thank YOU ＠ayumuhirano1129」とコメントしている。