鹿児島の未来を見据えて奮闘する人や団体を紹介するシリーズ「ちいきのチカラ」。今回は県内に暮らす外国人を支援する人たち、その取り組みにスポットを当てます。

日本語教室「あいうえおおすみ」

鹿屋市中心部の交流施設に続々と人が集まってきました。

週2回開かれている日本語教室「あいうえおおすみ」です。日本語のレベルに合わせてボランティアスタッフが1時間半教えます。

鹿屋市の委託事業で参加費は1回100円。参加者の国籍や立場はさまざまです。

（1年前から参加・ネパール出身）「インド料理をしている。子どもたちの宿題も分からないし」

（1年前から参加・ミャンマー出身）「（デイサービスで）調理の仕事をしている。分からないことも聞ける」

鹿屋市を拠点に外国人の支援

教室を開いているNPO法人「マザリープロジェクト」の代表・和田友美さん（50）です。鹿屋市を拠点に外国人の支援を続けています。

（NPO法人「マザリープロジェクト」 和田友美代表）「勉強をしたいと来てくれる人が増えている」

和田さんは20年前、結婚を機に鹿児島市から鹿屋市に移り住み、自宅で英会話を教えてきました。

外国人の支援…今の活動の原点は

10年ほど前に、近所に住むパキスタン人が子どもが通う小学校の入学手続きに困っているのを支えたことが今の活動の原点になっています。

（和田さんが支援・パキスタン出身 ファリド・アハメドさん・48）「学校から手紙が来るが、読めず意味が分からない。いまは翻訳が（スマホで）できるが、それもなかった」

（NPO法人「マザリープロジェクト」 和田友美代表）「宿題も学校の手続きも手伝うというは、ファリドさんが1人目で、後から少しずつ増えてきて、いろんな子供の支援も始まった感じ」

県全体では2万人を超える外国人

日本語を通じたつながりが重要だと感じた和田さんは日本語教師の資格を取得。2018年に市役所のロビーで教室を始めました。

これは鹿屋市に住む外国人の数を示したグラフです。今年は1456人でここ5年でおよそ2倍に増えました。

製造業や農業など大事な働き手として県内に住む外国人は年々増えていて、県全体では2万人を超えました。

近くの小学校でも

和田さんは週1回、近くの小学校でもベトナムから来た子どもに日本語を教えています。

去年から鹿屋市で暮らす兄フォン君は4年生、妹ゴックちゃんは2年生ですが、2人とも1年生のレベルの日本語から学んでいます。

（和田友美さん）「教科で使う言葉が分からないので、全然授業についていけない。大変ですよね」

深刻な教員不足「人的な派遣は厳しいと」

教員不足が深刻な学校現場。日本語が話せない子どもへの対応は十分とは言えません。

（西原台小学校 西康人校長）「教育委員会からは人的な派遣は厳しいとのことだったので、和田さんに相談したところ、快く引き受けてもらい、非常にありがたい」

フォン君の将来を見据えて

フォン君とゴックちゃんの母親チャンティー・ルアさん（33）。

6年前に来日し介護施設で夜勤を担当しています。去年、夫と子ども2人をベトナムから呼び寄せました。

（和田友美さん）「どんな宿題が出ている？」

（チャンティー・ルアさん）「ときどき数学以外もあるけど、私も分からないから教えられなかった」

和田さんはこの日、高校進学を見据えて長男・フォン君の勉強を頑張るようルアさんにアドバイスしました。

（和田友美さん）「5年、6年ですぐ中学校。中学校から高校はあっという間。高校に行く力をつけないといけないけれど、フォン君は将来の夢は?」

（チャンティー・ルアさん）「将来の仕事はパティシエ。家でも自分作っている」

外国人と地域の人たちをつなぐ活動

和田さんは副会長を務める町内会でおととしから地域の運動会に外国人を招待。外国人と地域の人たちをつなぐ活動にも力を入れています。

毎週金曜に行われるイスラム教の集団礼拝です。地域に住むイスラム教徒の増加を受け町内会が公民館を貸しています。和田さんの活動のきっかけになったファリドさんの姿もありました。

（パキスタン出身 ファリド・アハメドさん）「公民館で（礼拝を）すれば、日本と外国人のコミュニティがコミュニケーションできる。良い関係になる」

（札元1丁目町内会 宮下仁司会長）「とにかく普段の付き合いを外国人だろうと日本人だろうと一緒に接していきたい」

（和田友美さん）「お隣にいる外国の方にちょっと声かけする。そこからコミュニティが広がる。自分たちもそうだった」

「多文化共生」それは “町内会活動”

和田さんが理想とする「多文化共生」。それはさまざな世代がともに地域をつくる“町内会活動”と同じだと考えています。

（NPO法人「マザリープロジェクト」 和田友美代表・50）

「世代が違えば異文化。私も娘が言っていることは分からない」

「それに言葉の問題が入るだけで、そこに分け隔てはない」

増える外国人とどのように共生していくのか。「ちいきのチカラ」が試されています。

