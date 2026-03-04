元櫻坂46の渡辺梨加（30）が4日、自身のSNSを更新し、結婚したことを発表した。お相手は一般男性。欅坂46出身で、結婚を公表したのは渡辺で4人目となった。

「御報告」と題した手書きの文書を公開。「いつも温かい応援をいただき、心より感謝申し上げます。私事ですが、この度お付き合いをしておりました一般の方と結婚致しました」と結婚したことを報告。「グループを卒業し、今は自分のペースで活動していますが、今も変わらず応援してくださる皆様にきちんとお伝えしたいと思い、ご報告させていただきました」とした。

「20歳から芸能界でお仕事をさせていただく中で、たくさんの出会いや貴重な経験に恵まれました。その中で自分が本当に安心できるのは、穏やかで自然体でいられる時間だと気づきました。そんな自分らしさを大切にできる方と出会い、このようなご報告ができることを嬉しく思っています」と続け、「これからは二人で温かい家庭を築き、ポジティブなエネルギーを自分の活動に活かせるよう頑張っていきたいと思います。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。渡辺梨加」と締めくくった。

ほかにもファンや仕事関係で関わる人たちへの思いもしたためた。

渡辺は15年8月、改名前の「欅坂46」の1期生オーディションに合格。2017年7月にファッション誌「LARME」のレギュラーモデルに起用され、同年11月にはファッション誌「Ray」の専属モデルとなった。21年12月にグループを卒業した。