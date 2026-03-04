¥¿¥¤¡¢Ç³ÌýÈÎÇä²Á³Ê¤Ë¾å¸Â¡¡15Æü´Ö¡¢ÃæÅì¾ðÀª¼õ¤±
¡¡¡Ú¥Ð¥ó¥³¥¯¶¦Æ±¡Û¥¿¥¤¤Î¥¢¥Ì¥Æ¥£¥ó¼óÁê¤Ï4Æü¡¢¹ñÆâ¤ÎµëÌý½ê¤ÇÈÎÇä¤¹¤ë¥¬¥½¥ê¥ó¤ä·ÚÌý¤Î²Á³Ê¤Ë¾å¸Â¤òÀß¤±¤ëµ¬À©¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£4Æü¤«¤é15Æü´Ö¸ÂÄê¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÊÆ¹ñ¤È¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Ë¤è¤ë¥¤¥é¥ó¹¶·â¤ò¼õ¤±¤¿¸¶Ìý²Á³Ê¤Î¾å¾º¤Ç»ÔÌ±¤Ë¹¤¬¤ëÉÔ°Â¤òÊ§¿¡¤¹¤ëÁÀ¤¤¡£
¡¡ÅöÌÌ¤ÎÃÍ¾å¤²¤ò¶Ø¤¸¤ëµ¬À©¤Ç¡¢4Æü»þÅÀ¤Î·ÚÌý1¥ê¥Ã¥È¥ëÅö¤¿¤ê29.94¥Ð¡¼¥Ä¡ÊÌó149±ß¡Ë¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼¥¬¥½¥ê¥óÆ±30.55¥Ð¡¼¥ÄÄøÅÙ¤¬¾å¸Â¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£À¯ÉÜ¤ÏÈÎÇä²ñ¼Ò¤ËÊä½õ¶â¤ò½Ð¤¹Êý¿Ë¡£ÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ï¢Æü²Á³Ê¤¬¾å¾º¤·¤ÆµëÌý½ê¤ËÈ÷ÃßÌÜÅª¤ÎÎó¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¡£