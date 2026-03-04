ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）が３月５日に東京ドームで開幕し、２０の国・地域が４組に分かれて争う１次ラウンドがスタートする。

多くのチームが米大リーグで活躍するスター選手らをそろえ、２大会連続４度目の優勝を目指す日本代表「侍ジャパン」の前に立ちはだかる。６回目を迎える今大会は、どのチームが頂点に立つのか。ライバルの戦力を探った。

ドミニカ共和国、指揮官はプホルス

２０１３年大会覇者は、２度目の頂点を目指すのにふさわしい布陣で、優勝候補といえる。メジャーを代表するビッグネームが並ぶ豪華さは、Ｂ組の米国と遜色ない。

打線は昨季４３本塁打のＪ・ソト（米メッツ）、昨季ワールドシリーズまで米ブルージェイズを引っ張ったゲレロ、通算３６９本塁打のマチャド（米パドレス）らパワーヒッターがずらり。ロドリゲス（米マリナーズ）、タティス（米パドレス）は走攻守でハイレベルだ。

先発陣は２２年サイ・ヤング賞（最優秀投手賞）の右腕アルカンタラ（米マーリンズ）、昨季１３勝の左腕サンチェス（米フィリーズ）が軸。昨季ア・リーグ最多セーブのエステベス（米ロイヤルズ）が試合を締めるだろう。

監督はメジャー通算７０３本塁打を記録した名選手のプホルス氏。スター軍団をどうまとめ上げるのか、その采配に注目が集まる。

ベネズエラ、投手陣の踏ん張りカギ

前回大会は米国に競り負け、準々決勝で涙をのんだ。大リーグを代表する選手が並ぶ攻撃陣の中心は、２０２３年のナ・リーグ最優秀選手（ＭＶＰ）のアクーニャ（米ブレーブス）。昨季４９本塁打のＥ・スアレス（米レッズ）、通算３０３本塁打の捕手ペレス（米ロイヤルズ）のベテランは精神的支柱として心強い。首位打者に３度輝いたアラエス（米ジャイアンツ）らも名を連ねた。打線が強力なだけに、昨季１２勝のＲ・スアレス（米レッドソックス）ら投手陣がいかに踏ん張れるかがカギとなる。救援にはオリックス所属のマチャドもいる。

オランダ、監督は元楽天のジョーンズ

前回大会は１次ラウンドで敗退したが、２０１３、１７年大会は４強入り。大リーグで経験豊かな選手をそろえ、侮れない力を持つ。攻撃陣はオールスター４度選出のボガーツ（米パドレス）、内外野を守れるプロファー（米ブレーブス）が核。ともに３８歳で、大リーグ通算４７６セーブのジャンセン（米タイガース）、０６年大会で無安打無得点試合を達成したマルティスが若手も多い投手陣をまとめたい。メジャー通算４３４発で米国野球殿堂入りを果たしたジョーンズ監督は、１３年に楽天の日本一に貢献したおなじみの顔だ。

ニカラグア、大会初勝利目指す

初出場だった前回大会は１次ラウンドで４戦全敗を喫した。予選で台湾を破るなどして切符をつかんだ今大会、成長の跡を示すことができるか。国内チーム所属の選手が多くを占める中、中心となるのは米メッツの右打者ビエントス。２０２４年に２７本塁打、７１打点をマークしている。ソフトバンクのダウンズもメンバー入りした。投手陣の柱は、昨季米ツインズに所属し、メジャー通算４３勝を挙げている右腕Ｅ・ラミレスだ。選手層は同組のライバルに見劣りするが、粘り強く戦って大会初勝利をつかみ、勢いに乗りたい。

イスラエル、ベイダーが攻守の要

２０１７年大会でオランダ、韓国、台湾との１次ラウンドを全勝で突破。日本と同組となった２次ラウンドで敗退したが、躍進は注目を集めた。今大会は登録選手のほとんどが米国生まれで、メジャーやマイナーの選手中心の構成だ。中堅手のベイダー（米ジャイアンツ）には攻守での活躍が期待される。メジャー通算４１勝、昨季１１勝をマークした右腕クレマー（米オリオールズ）に他の先発陣が続きたい。世界ランキングはＤ組最下位だが、ベネズエラとぶつかる初戦の戦いぶり次第で、２大会前の快進撃の再現が見えてくる。