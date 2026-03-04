アメリカとイスラエルのイランへの攻撃が開始してから5日。中東の緊張は悪化の一途をたどっています。アメリカ軍はこれまでに、イラン国内2000の標的を攻撃したと明らかにしました。

■“UAEがイランへの攻撃を検討” 湾岸諸国で“反イラン”の動き

黒煙が上がったのは、UAE（＝アラブ首長国連邦）のドバイ。3日、アメリカの領事館近くに攻撃がありました。

イランから最も多くの攻撃を受けているというUAE。アメリカのニュースサイト「アクシオス」は、UAEがイランへの攻撃を検討していると報じています。

湾岸諸国で広がる“反イラン”の動き。

アメリカ、そしてイスラエルと攻撃の応酬を続けているイラン。新たな標的となったのは、最高指導者ハメネイ師の後継者を選ぶ会議です。

イスラエル当局者

「新たな最高指導者の選出を阻止したかった」

トランプ大統領は…。

トランプ大統領（ワシントン 3日）

「新指導部に対する新たな攻撃で、かなりの打撃を与えたようだ。最悪のケースは、以前のような悪い人物があとを継ぐことだ」

アメリカ軍は、これまでにおよそ2000の標的を攻撃したと主張しています。

■「イランに安全な場所ない」脱出を決めた人も

戦火を逃れようと、イランからの脱出を決めた人も少なくありません。

イランから避難（イラン国境付近 3日）

「爆撃につぐ爆撃で、飛行機は飛べません。イランに安全な場所はありません」

外務省によりますと、イランからの退避を希望した日本人2人が、日本時間4日朝、隣国アゼルバイジャンの首都バクーに到着したといいます。

トランプ大統領

「（イランの）海軍は壊滅し、空軍も壊滅した。防空能力も壊滅、レーダーも破壊、ほぼ全てが壊滅した。現時点で我々は非常に順調だ」

手を緩めないアメリカ。次の一手は…。

トランプ大統領（トランプ氏 SNSより）

「ホルムズ海峡を通過するタンカーの護衛を可能な限り速やかに開始する」

■“ホルムズ海峡通る船を攻撃する”イランの革命防衛隊が声明か

イランとオマーンの間にある、ホルムズ海峡。

多くのタンカーが行き来し、世界で消費される原油の20％が通ると言われ、日本にとっても重要な場所です。

しかし、今はイランによって事実上の封鎖状態。原油価格の高騰につながっています。

そして、4日になって、イランの革命防衛隊がホルムズ海峡を通る船を攻撃するという声明を出したと報じられました。

国際経済を揺さぶるホルムズ海峡を巡って、イランとアメリカのせめぎ合いが激しくなっています。