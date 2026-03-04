日本人審判団の女子アジア杯初陣が決定!! 3季連続WE最優秀主審の小泉朝香氏が笛
アジアサッカー連盟(AFC)は5日の女子アジアカップ・イラン女子代表対オーストラリア女子代表を日本人審判団が担当すると発表した。日本人審判団での割り当ては今大会初となる。
主審は小泉朝香氏が担当。同氏は3シーズン連続でWEリーグ最優秀主審に輝いており、今季からJリーグのVAR担当にも就任している。副審はともにJリーグ担当の坊薗真琴氏と一木千広氏。第4審判員はJリーグ担当主審の山下良美氏となった。VARルームはVARに飯田淳平氏、AVARにJリーグ担当で中国国籍の傅明氏と男性コンビが組まれた。
オーストラリア開催の同大会は、開催国の開幕戦で歴代最多入場記録を2万人以上上回る4万4379人が来場。オーストラリアの2戦目も多くの観客が集まることが期待されている。
なお、飯田氏はすでにAVARを1試合担当しており、翌6日のウズベキスタン女子代表対中国代表でもAVARを担当することが発表されている。
