ジョホールvs広島 スタメン発表
[3.4 ACLE決勝トーナメント1回戦第1戦](イスカンダル・プテリ)
※21:15開始
主審:ショーン・エバンス
<出場メンバー>
[ジョホール・ダルル・タクジム]
先発
GK 58 アンドニ・スビアウレ
DF 5 アントニオ・グラウデル
DF 25 ジョアン・フィゲイレド
DF 36 ラウール・パラ
MF 18 ネネ
MF 23 エディ・イスラフィロフ
MF 24 オスカル・アリバス
MF 28 ナチョ・メンデス
MF 30 ナチョ・インサ
FW 11 ジャイロ
FW 95 マルコス・ギリェルメ
控え
GK 1 クリスチャン・アバド
GK 16 シハン・ハズミ
DF 13 パク・ジュンヒョン
DF 14 シェーン・ロウリー
DF 17 ジョン・イラザバル
DF 33 ホナタン・シルバ
MF 4 アフィク・ファザイル
FW 20 テト
FW 47 アヘル・アケチェ
FW 88 マヌエル・イダルゴ
FW 9 ベルクソン
FW 97 ヤゴ・セザール
監督
シスコ・ムニョス
[サンフレッチェ広島]
先発
GK 1 大迫敬介
DF 4 荒木隼人
DF 33 塩谷司
DF 37 キム・ジュソン
MF 6 川辺駿
MF 9 ジャーメイン良
MF 15 中野就斗
MF 16 志知孝明
MF 40 小原基樹
MF 88 松本泰志
FW 29 鈴木章斗
控え
GK 21 田中雄大
GK 99 大内一生
DF 13 新井直人
DF 19 佐々木翔
MF 18 菅大輝
MF 25 茶島雄介
MF 35 中島洋太朗
MF 45 小林志紋
FW 17 木下康介
FW 23 鮎川峻
FW 39 中村草太
FW 51 加藤陸次樹
監督
バルトシュ・ガウル
※21:15開始
主審:ショーン・エバンス
<出場メンバー>
[ジョホール・ダルル・タクジム]
先発
GK 58 アンドニ・スビアウレ
DF 5 アントニオ・グラウデル
DF 25 ジョアン・フィゲイレド
DF 36 ラウール・パラ
MF 18 ネネ
MF 23 エディ・イスラフィロフ
MF 24 オスカル・アリバス
MF 28 ナチョ・メンデス
MF 30 ナチョ・インサ
FW 95 マルコス・ギリェルメ
控え
GK 1 クリスチャン・アバド
GK 16 シハン・ハズミ
DF 13 パク・ジュンヒョン
DF 14 シェーン・ロウリー
DF 17 ジョン・イラザバル
DF 33 ホナタン・シルバ
MF 4 アフィク・ファザイル
FW 20 テト
FW 47 アヘル・アケチェ
FW 88 マヌエル・イダルゴ
FW 9 ベルクソン
FW 97 ヤゴ・セザール
監督
シスコ・ムニョス
[サンフレッチェ広島]
先発
GK 1 大迫敬介
DF 4 荒木隼人
DF 33 塩谷司
DF 37 キム・ジュソン
MF 6 川辺駿
MF 9 ジャーメイン良
MF 15 中野就斗
MF 16 志知孝明
MF 40 小原基樹
MF 88 松本泰志
FW 29 鈴木章斗
控え
GK 21 田中雄大
GK 99 大内一生
DF 13 新井直人
DF 19 佐々木翔
MF 18 菅大輝
MF 25 茶島雄介
MF 35 中島洋太朗
MF 45 小林志紋
FW 17 木下康介
FW 23 鮎川峻
FW 39 中村草太
FW 51 加藤陸次樹
監督
バルトシュ・ガウル