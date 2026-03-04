G大阪vsラチャブリFC スタメン発表
[3.4 ACL2準々決勝第1戦](パナスタ)
※19:00開始
主審:アレクサンダー・キング
<出場メンバー>
[ガンバ大阪]
先発
GK 1 東口順昭
DF 3 半田陸
DF 5 三浦弦太
DF 20 中谷進之介
DF 21 初瀬亮
MF 13 安部柊斗
MF 16 鈴木徳真
FW 8 食野亮太郎
FW 23 デニス・ヒュメット
FW 42 南野遥海
FW 51 満田誠
控え
GK 18 荒木琉偉
DF 15 岸本武流
DF 19 池谷銀姿郎
MF 10 倉田秋
MF 27 美藤倫
MF 36 山本天翔
MF 38 名和田我空
MF 44 奥抜侃志
MF 97 ウェルトン
FW 17 山下諒也
FW 37 中積爲
FW 40 唐山翔自
監督
イェンス・ヴィッシング
[ラチャブリFC]
先発
GK 99 カンポン・ファトムアカックル
DF 2 ガブリエル・ムトンボ
DF 5 ダニエル・ティン
DF 15 アディソン・プロムラック
MF 6 タナ
MF 8 タナワット・スエンチッタウォン
MF 27 ジェシー・カラン
MF 28 トーサワット・リンワナサティアン
FW 7 デニルソン・ジュニオール
FW 9 グレイソン
FW 11 ネゲバ
控え
GK 97 ウクリット・ウォンミーマ
DF 19 スポーン・ピーナカーターポー
DF 23 ケビン・ディーロムラム
DF 4 ジョナサン・ケムディー
MF 10 ジャッカパン・ケープロム
MF 14 ロケ・メサ
MF 16 シワコーン・ジャックプラサート
MF 24 ジャルンサックウォンコーン
MF 37 クリサナノン・スリスワン
MF 89 ンジバ・ラコトハリマララ
監督
ワラウート・スリマカ
