本格的な春の訪れを前に、先月28日、山形県河北町の酒蔵で「蔵開き」がありました。しぼりたての限定酒が振舞われるなど、大勢の日本酒好きでにぎわいました。

【写真を見る】「蔵開き」～今年はきれいなお酒に仕上がっています～（山形・河北町）

「蔵開き」が行われたのは、河北町谷地にある和田酒造。江戸中期創業で、200年以上の歴史がある地元で愛される酒蔵です。

コロナ禍などのためしばらく酒蔵の一般開放を休止していましたが、今年、日ごろの感謝を伝えるとともに多くの人に日本酒に興味を持ってもらいたいと、5年ぶりに開催しました。

会場では、しぼりたての蔵開き限定酒や、甘酒、かす汁が振舞われたほか、酒粕の詰め放題チャレンジなどのイベントもあり、訪れた人たちは蔵人たちと触れ合いながら、日本酒の魅力を満喫していました。

■酒蔵の中はさわやかな甘い香り！

この日は蔵見学もあり、地元の日本酒愛好家などおよそ30人が参加しました。

酒蔵に足を踏み入れると、さわやかに甘い香りが立ち込めます。貯蔵蔵には、前日に67度の温度で殺菌処理（火入れ）した酒のタンクがありました。側面を触ってみるとお風呂くらいの心地よい温かさ。品質管理のための作業工程を実感することができました。

仕込み蔵には、今まさに発酵中のタンクがありました。タンクをのぞき込むと、静かにポコ、ポコ、と、お酒が息を吐くように発酵する様子を見ることができ、お酒が生きていると感じられます。

■年明けの寒さで今年はきれいな酒に！

和田酒造によりますと、この冬は仕込み用のコメが高温障害もなくよい品質だったことや、年明けに寒い日が続いたことで、特にきれいな酒に仕上がっているということです。

ちょうど今は県内の多くの酒蔵が冬の仕込みを終える時期です。3月・4月は蔵開きを予定している蔵があるほか、地域に伝わるひな飾りとともに見学できる酒蔵もあるということです。

みなさんも春の酒蔵を訪れてみてはいかがでしょうか。