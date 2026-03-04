Snow Man「オドロウゼ！」のダンスプラクティス映像公開！佐久間大介主演映画の主題歌
Snow Manが「オドロウゼ！」のダンスプラクティス映像をオフィシャルYouTubeチャンネルで公開した。
■クラシックなダブルのセットアップ姿でパフォーマンス
「オドロウゼ！」は2月23日に配信リリースされ、4月29日に発売される13枚目シングルにも収録されるポジティブなダンスチューン。
今回公開された映像では、クラシックなダブルのセットアップに身を包んだメンバーたちが、楽曲をフルサイズでパフォーマンス。
先日公開されたMVでは全貌が見えなかったパートの振振り付けも網羅されており、ファン必見の内容となっている。思わず体が動き出す圧巻のダンス映像をお見逃しなく。
Snow Manは3月6日放送のテレビ朝日『ミュージックステーション』に出演し、同曲をテレビ初披露する。また、同日には、佐久間大介が主演を務め、本楽曲が主題歌となっている映画『スペシャルズ』が公開初日を迎える。
■リリース情報
2026.02.23 ON SALE
DIGITAL SINGLE「オドロウゼ！」
2026.04.29 ON SALE
SINGLE「BANG!! / SAVE YOUR HEART / オドロウゼ！」
■関連リンク
Snow Man OFFICIAL SITE
https://starto.jp/s/p/artist/43
https://mentrecording.jp/snowman/