米津玄師「IRIS OUT」歴代単独2位＆ソロ史上初となるストリーミング24連覇！累積再生数も4億回突破

米津玄師の「IRIS OUT」（劇場版『チェンソーマン レゼ篇』主題歌）が、3月9日付オリコン週間ストリーミングランキングにおいて、24週連続1位を記録し、「歴代単独2位」へと浮上。「ソロ史上初」となる快挙を達成した。
■「歴代2位タイ」「ソロアーティスト最速」となる登場24週目で4億回再生を突破
また、週間再生数は956.3万回万回、累積再生数は4億694.5万回となり、202年9月29日付の同ランキング初登場から登場24週目で4億回再生を突破。「4億回再生突破週数」記録において、「歴代2位タイ」「ソロアーティスト最速」での達成となった。
さらに、 3月4日公開のBillboard JAPAN ストリーミング・ソング・チャート「Streaming Songs」においても、通算23週目の首位を獲得し、歴代単独5位、ソロアーティスト歴代1位を自己更新。
同日公開のアニメ・ソング・チャート「Hot Animation」でも通算20週目の首位を獲得。2月26日公開の「Global Japan Songs Excl. Japan」でも通算21週目の首位を獲得した。
これにより、「IRIS OUT」は3月9日付オリコン音楽ランキングと、3月4日公開のBillboard JAPAN音楽チャートを合わせて、首位5冠を記録した
■リリース情報
2025.09.24 ON SALE
SINGLE「IRIS OUT / JANE DOE」
2026.02.27 ON SALE
ANALOG「IRIS OUT / JANE DOE」
※輸入盤の特性上、海外での製造や輸送の状況により、発売日が数ヵ月遅れる場合がございます
