次回3月25日（水）よる7時 日本テレビ系で放送の「有吉の壁」は、「有吉の壁 生放送の壁を越えろ！2時間SP」。この2時間スペシャルを生放送で行うことを、本日3月4日（水）放送の「有吉の壁」で発表した。

■番組史上最長の生放送！

「ウケてもスベってもそのまま放送される」編集のフィルターが掛かっていないありのままの「有吉の壁」となる。昨年3月、番組史上初めて実施した生放送では、ラスト4分が余ってみんなで尺を繋ぐというまさかの事態に見舞われた。今回は番組10周年の締めくくりとして、2時間にバージョンアップし行う。

有吉弘行から次回が2時間生放送であることを発表されると、崩れ落ち、一同揃って「無理無理！」と拒絶する壁芸人たち。前回緊張のせいなのか全体が巻きに巻き、時間が余りすぎたことを受け、有吉からは「とにかくスケールが大きい感動をお願いします！ケガ大歓迎です！」とコメントが。

気になるロケ場所は当日発表！生放送の壁を越えて、無事に放送は成立するのか？

◆出演

MC：有吉弘行

アシスタント：佐藤栞里

出演者：黒沢かずこ（森三中）、友近、西田幸治（笑い飯）、堀内健（ネプチューン）／三四郎、シソンヌ、ジャングルポケット、タイムマシーン3号、チョコレートプラネット、ハナコ、パンサー／阿佐ヶ谷姉妹、インポッシブル、蛙亭、ガクテンソク、きつね、さらば青春の光、ドンデコルテ、トム・ブラウン、バッテリィズ、ぱーてぃーちゃん、紅しょうが、マヂカルラブリー、もう中学生、ラランド、U字工事、ヨネダ2000／とにかく明るい安村 ほか