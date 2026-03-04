2026 ワールドベースボールクラシック 東京プール presented by ディップ

5日に開幕するワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場する韓国代表は4日、東京ドームで前日練習に臨んだ。打線で注目の選手が1番を打つキム・ドヨン内野手（KIA）だ。2日の阪神戦、3日のオリックス戦と強化試合では2試合連続の本塁打。日本の野球にも興味津々の22歳に、大谷翔平投手（ドジャース）はどう見えるのか。

「神ですよ。神」

3日の試合前、キム・ドヨンに大谷はどう見えるかと問うと、端的な言葉が口をついた。「すべての野球選手がそう思ってるんじゃないですか？ 僕は野球選手からサインをもらいたいとか全く思わないんですけど、大谷選手にはもらってみたいなと思いますよ。実際にくださいと言うわけじゃなくて、それくらいのことを思わせる選手です。カッコいいなと」。22歳らしい、素直な言葉が口をつく。

キム・ドヨンは21歳だった2024年シーズンに韓国プロ野球で大活躍。史上最年少のトリプルスリーとなる打率.347、38本塁打、40盗塁を残し、オフにはプレミア12の韓国代表入りした。そこでも打率.412、3本塁打と大爆発。一躍大リーグのスカウトからも注目される存在となった。

ただ、昨季は相次ぐ足の怪我に苦しみ、わずか30試合出場と苦しいシーズン。WBCにかける思いは強い。「海外でも通用するというところを少しでも見せたいですし、自分らしい成績を残したいです。まず怪我をせずに」。韓国代表のリュ・ジヒョン監督は、起用については体の状態を見ながら指名打者もうまく使っていく構想だが、本人はもう大丈夫と自信を持っている。

2日の阪神戦、第1打席で才木浩人投手からボテボテのサードゴロ。ただ一塁への全力疾走で内野安打をもぎ取った。長打力と走力を兼ね備えたアスリート性が大きな魅力の選手だ。「怪我のことが頭に浮かばないわけではないです。でも大阪に来たら、あんなゴロを打っても気づかないうちに全力疾走して、どこにも異常がなかった。不安を振り払うことができたと思います」。大谷と同じ舞台で、大暴れなるか。



（THE ANSWER編集部・羽鳥 慶太 / Keita Hatori）