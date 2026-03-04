4月17日から放送開始の『金曜ミステリークラブ!!!』（日本テレビ系）で、嵐の二宮和也がレギュラー出演することが明らかになった。

『金曜ミステリークラブ!!!』は世界の摩訶不思議な出来事の真相を考察する内容で、昨年11月に特番として放送された。その際にMCを務めた千鳥のノブに加え、二宮が新たに参戦する。2人は初タッグとなる。

「番組が放送される夜7時からの時間帯は、これまで『ニノさん』が流れていた枠です。『ニノさん』は深夜帯から日曜の昼を経て2024年10月からゴールデンタイムの同枠に進出。しかし、これまでの“ユルい”展開がなくなってしまったため、一部のファンからは不満の声が聞かれていました。番組終了を惜しむ声も多かったのですが、まさかの形で続投が実現しました」（スポーツ紙記者）

二宮ファンにとっては嬉しい流れとなるも、X上では番組内容を憂慮する人もいるようだ。

《レギュラー化するからには、突破ファイルや世界まる見えのミステリークイズ回とのネタ被りは、かなり心配しているよ》

こうした声が聞かれる理由を放送作家が語る。

「番組コンセプトは“世界の摩訶不思議な出来事の真相を考察”ですが、日本テレビでは、絶体絶命のピンチの“突破術”を実録ドラマ化した『THE突破ファイル』や、世界各国の事故や事件をドキュメンタリー形式の再現VTRで紹介する『ザ！世界仰天ニュース』など類似した番組が多くありますからね。長寿番組の『世界まる見え！テレビ特捜部』でもミステリークイズが人気企画のひとつとしてあります」

やはり他番組との差別化に必要なのは、トーク部分となりそうだ。

「『ザ！世界仰天ニュース』は、VTRを受けて笑福亭鶴瓶さんと中居正広さんが絶妙な掛け合いのトークをするのが見どころのひとつでした。女性問題のスキャンダルにより降板した中居さんに代わり、2026年2月からはtimeleszの松島聡さんがその役目を務めています。『金曜ミステリークラブ!!!』もノブさんと二宮さんが、どれだけ面白く絡めるかが番組存続に不可欠な要素です。うまくハマれば金曜夜にほっこりと楽しめる番組になるかもしれませんが、短期終了の可能性もあります」（同前）

『金曜ミステリークラブ!!!』は一度の特番放送のみでレギュラー化が決定した。初タッグのノブと二宮の“地ならし”もできておらず、不安要素は少なくない。