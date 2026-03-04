SALUによる新曲｢Airplane Mode feat. AKLO｣が本日3月4日(水)にデジタルリリースされ、ミュージックビデオも公開された。

本作は移動を繰り返す日々や情報があふれるネット社会を背景に、SALUが“遮断”、AKLOが“解放”という対照的なテーマで描いた作品となっている。その世界観は、“上空”と“地上”、“白”と“黒”といったビジュアルのコントラストとして映像内に表現されており、楽曲のテーマを際立たせている。

対照的な視点で描かれる2人が、それぞれの道を歩みながらも交差していく様子は、旧友であるAKLOとの歩みとも重なる印象を与え、リズミカルにシーンが切り替わっていく構成は、楽曲への没入感を高め、繰り返し視聴したくなる仕上がりだ。

監督はLEX「主人公」やLANA「Like a Flower」などを手がけている映像ディレクターの鴨下大輝氏が務めた。

Bullmoose Records移籍後初のシングルとして発表された本楽曲｢Airplane Mode feat. AKLO｣は、映像とともにその世界観を完成させる作品となっている。

「Airplane Mode feat. AKLO」

リリース日 : 2026年3月4日(水)

Streaming & Download : https://lnk.to/SALU_AirplaneMode