宮本浩次、新プロジェクト・パッケージ『俺と、友だち』より「風と私の物語」MV公開
宮本浩次が、新たな音楽プロジェクト「俺と、友だち」の初作品としてリリースした『俺と、友だち』に収録されている楽曲「風と私の物語」のミュージックビデオを公開した。
「風と私の物語」は映画『沈黙の艦隊 北極海大海戦』主題歌のために宮本浩次がAdoへと書き下ろした楽曲で、『俺と、友だち』にはそのセルフカバーを収録している。MVの監督は山田智和氏がつとめた。
宮本浩次は今作に続き、6月10日には4年半ぶりとなるオリジナルアルバム『I AM HERO』をリリースする。
◾️Blu-ray+PHOTOBOOK+CD『俺と、友だち』
2026年2月25日（水）発売
配信 https://hirojimiyamoto.lnk.to/oreto_tomodachi_digital
販売 https://hirojimiyamoto.lnk.to/HirojiMiyamoto_and
▼形態
UMXK-1138 ￥7,150（税込）
Blu-ray＋PHOTOBOOK＋CD
【Blu-ray】
俺と、友だち at 下北沢SHELTER 2025.10.8
・夢を見ようぜ
・going my way
・It’s only lonely crazy days
・悲しみの果て
・孤独な旅人
・明日に向かって走れ
・恋におちて -Fall in love-
・No more cry
・ガストロンジャー
・赤い薔薇
・今宵の月のように
・Hello. I love you
・風と私の物語
・First Love
【CD】
I AM HERO
風と私の物語
明日を行け（俺と、友だちver.）
I AM HERO（Instrumental）
風と私の物語（Instrumental）
明日を行け（俺と、友だちver.）（Instrumental）
◾️アルバム『I AM HERO』
2026年6月10日（水）発売
予約：https://hirojimiyamoto.lnk.to/2026_album_cd
▼収録曲
「close your eyes」 （TBS系『ｎｅｗｓ２３』エンディングテーマ）
「over the top」 （TVアニメ『トリリオンゲーム』第2クール オープニングテーマ）
「Today -胸いっぱいの愛を-」 （フジテレビ４月期火9ドラマ『人事の人見』主題歌）
「I AM HERO」 （映画『爆弾』主題歌）
ほか
▼発売形態
・初回限定「Birthday Concert 最高の日、最高の時」盤
CD＋Blu-ray \9,900（税込）
2025年6月12日、ぴあアリーナMMで行われたバースデーコンサートをフル収録
・初回限定「俺と、友だち」盤
CD＋Blu-ray \9,900（税込）
2025年10月27日、「俺と、友だち」日本武道館公演をフル収録
・通常盤
CD \3,630（税込）
◾️＜宮本浩次 tour2026 新しい旅＞
2026年3月14日（土）
北海道・札幌文化芸術劇場 hitaru
開場16:30 / 開演17:30
お問い合わせ WESS info@wess.co.jp
ツアー特設サイト：https://miyamotohiroji.com/atarashiitabi
