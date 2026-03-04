◆第４４回中山牝馬Ｓ・Ｇ３（３月７日、中山競馬場・芝１８００メートル）追い切り＝３月４日、美浦トレセン

重賞２連勝を狙うニシノティアモ（牝５歳、美浦・上原佑紀厩舎、父ドゥラメンテ）が４日、美浦・Ｗコースで最終追い切りを行い、上々の動きを披露した。外リクスダラー（３歳未勝利）を１馬身半追走する形から、６ハロン８４秒６―１１秒７を馬なりでマークして楽々と併入に持ち込んだ。上原佑調教師は「言うことないですね。楽しみが大きいです」と、期待をにじませた。

重賞初制覇を飾った前走の福島記念で４連勝を成し遂げ、その充実ぶりは目を引く。喉の手術をした休養期間が成長を促して、その直後から連勝街道が始まった。指揮官は「半年以上休んで、体も成長してくれました。いいタイミングでした」と目を細める。

ハンデ５６キロに、上原佑師は「妥当かなと思います。Ｇ１で好走している馬たちもいるメンバーで、どれくらいやれるか」と、ここが試金石と見ている。春の目標にしているヴィクトリアマイル（５月１７日、東京）を見据え、ここでつまずくわけにはいかない。（坂本 達洋）