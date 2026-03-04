「どこの服？」って聞かれそう！【ユニクロ】40代ママも愛用♡「きれいめカーデ」

デザインはシンプルなのに配色で目を引く一枚があれば、もっとおしゃれを楽しめるかも。今回ピックアップするのは、大人女性におすすめしたい【ユニクロ】の「きれいめカーディガン」です。おしゃれな40代ママの@ma_anmiさんが「セレモニーにも使えます」と紹介するアイテムを、さっそくチェック。

上品かつ大胆なデザインでコーデを格上げ

【ユニクロ】「UVカットクルーネックカーディガン」\2,990（税込）

前立てや襟の配色がアクセントになるカーディガン。「なめらかな肌ざわりのコットンレーヨン素材」（公式サイトより）で、春コーデにぴったりな軽やかさが魅力です。UVカット機能付きで、紫外線が気になる季節の羽織りとしても頼りになりそう。オフィスシーンや、保護者会などの学校行事にもおすすめ。

タックインスタイルでスタイルアップ効果に期待大

「UVカットクルーネックカーディガン」を使った上品なパンツスタイル。ワイドパンツで程よくラフな雰囲気がありながらも、カーデできれいめな印象をキープ。柔らかな配色のコーデのなかでブラックがきいています。

