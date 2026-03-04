HONESTが5月27日、1stミニアルバム『Never Wanna Come Back Home』をリリースすることが発表となった。これに伴って同アルバムを掲げたリリースツアーも開催する。

2025年7月に自身が掲げる“Create New Values”を具現化するような2ndフルアルバム『Going Growing』を発売し、初の全国規模のツアーを行ったHONESTによる新作の完成だ。自身初のミニアルバム『Never Wanna Come Back Home』は、PIZZA OF DEATHのニューカマーとしてデビューして、まだ3年とは思えない全6曲を収録。味わい深さとエモーションに満ち溢れ、彼らならではのポップパンクやハードコアとして昇華した楽曲群は、メッセージとしてもネガティヴをポジティヴに変換して這い上がる頼もしさに磨きがかかった仕上がりだ。

注目すべきは「HOME」だ。ポップパンクチューンではありながら、テンポ感を自在に操ることによってレゲエ的な香りも漂うブロックもあり、メロディーが切なくも温かくも聴こえてくる。“生き延びる為に嘘をついた”と自戒の念を体に刻み込みながら、まだ見ぬ光へ駆け続けていくと誓う歌詞ともリンクして惹きつけられる。

また、「Take My Life Back」も旨味が凝縮された1曲。“人生を取り戻せ”とドラマティックなイントロから疾走していくが、1分半の中でベースやドラムにも聴きどころが多く、決して一本調子になることがない。もちろん、その他も進化を感じさせる曲ばかり。激情を爆発させ、ハードコアのマナーにも造詣が深いからこそ踏み込める「Symmetry」、何となく受け入れてしまっている常識や普通を疑い、己の信念を向き合うことを問いかけ、ベースから始まるムードにも惹きつけられる「Edge(np)」、甘酸っぱいメロディーの移り変わりの美しさに魅了される「Take It Easy」、無駄な戯言には耳を貸さないと重く鋭く提示する「stfu」もいい。

HONESTは、6月からツアー＜Never Wanna Come Back Home Tour＞を開催する。『Going Growing』のリリースツアーでよりライヴでの意識を高め、バンドとしてスケールアップしたHONESTが、現場で壁をぶち壊しながら完全燃焼する。

■1stミニアルバム『Never Wanna Come Back Home』

2026.05.27 IN STORES

PZCA-121 / \2,000(Without.tax)

1.Home

2.Take My Life Back

3.Edge

4.Take It Easy

5.Symmetry

6.STFU

■＜HONEST “Never Wanna Come Back Home Tour”＞

06月27日 上前津Club Zion

07月03日 静岡 UMBER

07月05日 広島 ALMIGHTY

07月11日 高松 sound spaceRIZIN’

07月12日 神戸 music zoo 太陽と虎

07月25日 仙台 enn 3rd

07月26日 宇都宮 HELLO DOLLY

08月01日 福岡 Queblick

08月02日 岡山 CRAZY MAMA 2nd Room

08月11日 神奈川 F.A.D YOKOHAMA

08月23日 柳ヶ瀬ants

08月29日 名古屋RAD HALL

09月04日 心斎橋Live House ANIMA

10月07日 新代田FEVER

チケット：https://w.pia.jp/t/honest-nwcbh/