眉村ちあき、アルバム『AMPLAND PLAN』より新曲「again」配信開始＋MV公開「エキス100%曲だよ」
眉村ちあきが4⽉15⽇、8thアルバム『AMPLAND PLAN』をリリースする。2026年に⼊ってから同アルバム発売へ向けて、「THEスーパグルグルフィジカルジンジャーエール」「渋⾕ふりーふぉーる」と⽴て続けに2曲を配信リリース。そして本日3月4日、アルバム『AMPLAND PLAN』収録曲より新曲「again」を配信リリースしたことに加え、同楽曲のミュージックビデオを公開した。
新曲「again」は、軽やかなポップネスの中に、流れるようなメロディとリズムが⾃然と背中を押してくれるナンバーだ。あえて揺らぎや余⽩を残すことで、これまでを肯定しつつ、新しく進んでいく途中の感情をリアルに描写しているとのこと。開かれたサウンドと進⾏形のボーカルが、聴き⼿の時間と静かに重なるような眉村ちあきの現在地を刻む⼀曲として届けられる。
以下に新曲「again」に関する眉村ちあきのコメントをお届けしたい。
お待たせ。眉村ちあきエキス100%曲だよ。
嬉しい！ついにこの先⾏配信３曲が揃いまして。とても気分が良いでする。
この「again」は去年の春過ぎに作った曲。
このアルバムを引っ張る存在に化ける⼒があると⾒込んで、じっくりあたためていました。
もう聞いた？あっという間でしょ聞き終わるの。
友達のミュージシャンたちに聞いてもらったらとにかく絶賛されまくりました。
だから今まで以上に⾃信持ってみんなに紹介できます！！！！！！！うきうき！！！
タイトな地盤に乗っかるふわふわシンセとかっちり数学のような歌い⽅に混ざらなさそうな真っ直ぐ衝動的な歌詞の、マッチするんかい度が気持ちいいでございます。
キラキラな⼀曲を、MVと共に、ぜひよろしくお願いします。
──眉村ちあき
■新曲「again」
2026年3月4日(水) 配信開始
配信リンク：https://mayumura.lnk.to/again
■8thアルバム『AMPLAND PLAN』
2026年4月15日発売
予約リンク：https://mayumura.lnk.to/AMPLANDPLAN_AL
【A盤 / 完全生産限定盤 (CD＋グッズ[Tシャツ])】
TFCC-81188 6500円(Tax in)
【B盤 / 初回生産限定盤 (CD＋まゆむラジオCD)】
TFCC-81189〜TFCC-81190 4500円(Tax in)
【通常盤 (CD)】
TFCC-81191 3500円(Tax in)
※A盤収録のグッズ(Tシャツ)はXLサイズを予定
※B盤収録のラジオ音源CDは、眉村ちあきがYouTubeで定期配信している「まゆむラジオ “AMPLAND PLAN”スペシャル番組(仮)」を収録予定
※CDの収録内容は全形態共通
▼収録曲
01.想いの力はすごいぞ
(SCRAP リアル脱出ゲーム『謎だらけの南極大陸からの脱出』テーマソング)
02.THEスーパーグルグルフィジカルジンジャーエール
03.again
04.渋谷ふりーふぉーる
05.天使が現れたっ！
06.EVERY DAY(Japanese ver.)
07.わかってる
08.全くただ、私なだけ
(テレビ東京 木ドラ24『旅と僕と猫』主題歌)
09.つまんない星のちっぽけな恋のくせにね
10.呪文：アブワアー(∩｀-´)⊃━☆ﾟ.*・｡ﾟ考えすぎちゃうあなたへ／
11.そこにいればOK
12.消えない
(SCRAP 『リアル忘れ物探偵と1万人の中に消えていった歌声』テーマソング)
13.世界が終わる前の新曲
▼Special Track(CD only)
14.身をまかす
15.本気のラブソング(Piano ver.)
●店舗別予約・購入者特典
・TOWER RECORDS全店(オンライン含む/一部店舗除く)：ポストカードA
・楽天ブックス：缶バッチ
・セブンネットショッピング：トート型エコバック
・Amazon.co.jp：メガジャケ
・その他お店：ポストカードB
■＜Chiaki Mayumura Tour “AMPLAND PLAN”＞
5⽉01⽇(⾦) 静岡・LiveHouse浜松窓枠
open18:30 / start19:00
5⽉06⽇(⽔/祝) 愛知・名古屋 SPADE BOX
open17:00 / start17:30
5⽉07⽇(⽊) ⼤阪・BANANA HALL
open18:30 / start19:00
5⽉09⽇(⼟) 神奈川・横浜Baysis
open17:00 / start17:30
5⽉17⽇(⽇) 北海道・Bessie Hall
open17:00 / start17:30
6⽉12⽇(⾦) 埼⽟・HEAVEN’S ROCKさいたま新都⼼VJ-3
open18:30 / start19:00
6⽉14⽇(⽇) 広島・SECOND CRUTCH
open17:00 / start17:30
6⽉19⽇(⾦) 千葉・柏PALOOZA
open18:30 / start19:00
6⽉26⽇(⾦) ⽯川・⾦沢vanvanV4
open18:30 / start19:00
6⽉27⽇(⼟) 新潟・新潟GOLDEN PIGS RED STAGE
open17:00 / start17:30
7⽉03⽇(⾦) ⼤阪・Music Club JANUS
open18:30 / start19:00
7⽉18⽇(⼟) 東京・渋谷Spotify O-EAST
open16:00 / start17:00
▼チケット
⼀般 ￥4,800
学⽣ ￥3,000
5/6名古屋・5/7⼤阪・7/18東京公演のみ
⼀般 ￥5,000
学⽣ ￥3,000
