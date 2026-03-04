フリーアナウンサーとして復職した元ＴＢＳの佐藤渚アナウンサーが、結婚１０周年を迎え仲睦まじい夫婦ショットを公開。ファンから祝福の声が相次いでいる。

佐藤アナは４日までに自身のインスタグラムを更新し、「今日で結婚から丸１０年でした」と、夫で元日本代表ＭＦの柏木陽介氏との結婚１０周年記念日を迎えたことを報告。笑顔で寄り添う夫婦ショットに加え、１０年前の白無垢姿での２ショットも披露した。

「『俺を幸せにして下さい！』と言われて結婚して、本当に物事の判断基準が夫が幸せかどうかだった気がします。幸せな１０年だったのなら、私も幸せです」と率直な気持ちをつづるも、「『よく俺に１０年付いてきたねー！』とあなたは言うけれど、もしかしたら周りの人の目にも、私が振り回されてばかりの人生に写るかもしれない。だけど、そんなことは決してなく、私の人生においても夫の支えがあって今があります。私の取扱説明書を一番よく理解しているのも夫でしょう」と投稿。

さらに「ここ数年、夫力もパパ力もメキメキ向上中で私も負けていられないのでもっとママ力を上げなくては 夫婦は所詮他人だと思うので、これからも感謝の気持ちを忘れず、互いに尊重し合いながら過ごしていきたいですね 欲張らず、一日一日」と、決意をつづった。最後に「＃結婚記念日 ＃ｓｗｅｅｔ１０ ＃月一夫婦ランチ ＃イタリアン ＃大垣市」とハッシュタグを添えた。

この投稿にフォロワーからは「結婚１０周年おめでとうございます！」「末永くお幸せに」「素敵なご夫婦」「素敵すぎる投稿に読みいってしまいました」などのコメントが寄せられている。

佐藤アナは２０１０年にＴＢＳに入社し、１７年４月末で退社。私生活では１６年３月に当時浦和レッズに所属していた元サッカー日本代表の柏木陽介さんと結婚。２０年３月に第１子、２３年３月に第２子が誕生したことを発表した。昨年７月にＳＮＳでフリーで復職したことを報告した。２３年にＦＣ岐阜で現役を引退した柏木さんは、昨年３月１０日放送のＴＢＳ系「転身爛漫（らんまん）！あのスターのマエとアト★ブレイク後に人生が華麗に転身したスターに密着」に出演し、「今、鵜飼（うかい）の観覧船の船頭さんをやらせていただいてます」と意外な職業を告白。「日当になりますね。岐阜にしたら、いい時給のバイトかなくらい」などと異分野での挑戦を明かして話題になった。