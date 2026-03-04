国際衛星放送の「bein SPORTS」が日本代表をサプライズ候補に選ぶ

現地時間6月11日から開催される北中米ワールドカップ（W杯）でサプライズを起こす可能性がある５か国で日本代表を、国際衛星放送の「bein SPORTS」が取り上げた。

日本代表を「多くの優勝候補から対戦を避けたい国」と論じて注目を集めている。

同放送局が注目国に挙げた5カ国は、2022年のカタールW杯で準決勝に進出したモロッコ、攻撃陣に豊富なタレントを擁するコロンビア、MFモイゼス・カイセドらを擁するエクアドル、開催国でもあるアメリカ、そして日本の5か国だった。

初の8強進出を目指す日本について「規律とスピード」を特長として挙げた。同放送局は「日本は長年にわたって、着実に成長を遂げてきた。久保建英、三笘薫、遠藤航といった選手達はヨーロッパのトップリーグで豊富な経験を持ち、高いレベルでダイナミックなプレースタイルを表現する世代の象徴的な存在だ。アジアのチームは、組織的なプレッシング、素早い切り替え、戦術的な規律で知られている。この特長によって日本は多くの優勝候補から、対戦を避けたい国の一つに挙げられている」と絶賛した。

前回大会ではグループステージでW杯優勝経験のあるドイツ、スペインを破って首位通過を果たした。世界に衝撃を与えた森保ジャパンが世界からの注目も高まっているなか、今大会で新たな景色を見ることができるだろうか。（FOOTBALL ZONE編集部）