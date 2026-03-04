犬が『信頼している人』だけにみせるサイン６選

犬には、信頼している相手にだけみせるサインがあります。ここでは、そんな信頼している人にだけみせる行動や仕草を見ていきましょう。

1.足元でくつろぐ

犬は信頼している人の足元でくつろぎたがる傾向があります。これは、信頼できる飼い主の足元にいることで安心したいという気持ちや、いざという時は守ってくれるはずという気持ちの表れです。

そんな強い安心感は、積み上げてきた信頼から生まれています。強い信頼を寄せているからこそ、足元でリラックスできているのでしょう。

2.おしりをくっつけて座る

隣にやってきて、なぜか背を向けた状態でおしりをトンっとくっつけて座る愛犬--実はこの不思議な行動も信頼を寄せているサインです。

犬にとって、背を向けるという行動は、弱点を見せることにもつながります。そのため、背を向けた状態で、なおかつおしりをくっつけてくる行動は、強い信頼を寄せているからこそできる行動と言えるでしょう。

3.目の前でお腹を見せる

お腹は犬にとって急所となる部位です。柔らかいお腹の中には多くの内臓が詰まっているため、犬が警戒しているときは、本能的にお腹を守ったり見せないように注意を払ったりすると言われています。

そんなお腹を惜しげもなく目の前でゴロンと仰向けになってみせる行動は、急所を見せても大丈夫と強い信頼を寄せている証です。「お腹を撫でて～」とアピールしてくる姿は、信頼している相手にしか見せない甘え方でしょう。

4.大切なおもちゃを持ってくる

犬は縄張り意識が多少あるため、自分の大切なおもちゃを取られたくないという気持ちを強く抱いているワンコも少なくありません。しかし、そんなお気に入りのおもちゃをわざわざ持ってきて、渡してくれる行動は、それだけあなたに信頼と愛情を感じているサインでしょう。

5.近くで熟睡する

犬は警戒心が強いため、熟睡することは少ないと言われています。とはいえ、家庭犬として人と過ごすようになった現代では、信頼している飼い主や家族の前であれば、いびきをかくほどに熟睡する犬も多いでしょう。

近くで熟睡するということは、それだけ「熟睡しても飼い主さんがいるから安心」「飼い主さんは自分に怖いことをしない」という深い信頼を寄せている証です。

6.穏やかな表情でアイコンタクトを送る

ふと愛犬を見ると、穏やかな表情でこちらをじっと見つめていることはありませんか。これも実は、強い信頼と愛情を示す行動の1つです。

親しい相手に送るアイコンタクトは、犬にとって深い愛情を示します。また、「いつ指示を出されてもすぐに動けるように」という心理の表れでもあります。

信用される飼い主が普段からやっている行動

愛犬に信用されるためには、普段からどのような行動や態度で愛犬に接するべきなのでしょうか。信用される飼い主が普段からやっている行動は、以下の通りです。

穏やかで落ち着いた態度で接する アイコンタクトやスキンシップ、声かけなどの愛情表現を積極的に行う 愛犬に「楽しい」を提供している 遊びやトレーニングを通して褒める機会をたくさん作る 明確なルールをわかりやすく伝えて、指示や対応が一貫している ボディランゲージから愛犬の気持ちを汲み取り、適切に対応する

どれもやっているよ、という飼い主さんに対しては、既に愛犬が「信頼している人にだけみせるサイン」をたくさん見せてくれていることでしょう。改めて愛犬に信頼される行動を把握し、意識的に日常生活に取り入れてみてください。

まとめ

犬は信頼している人の前でリラックスした様子を見せることが多くあります。当たり前のように思える行動や態度も、実は犬にとって深い信頼や愛情のサインかもしれません。ぜひ愛犬からの信頼サインに気づき、こちらも愛情で返してあげましょう。