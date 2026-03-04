これを見て◯◯だと見抜いたあなた、慧眼をお持ちですね？ゲーム付きモバイルバッテリーだけど意外とガチです

今やお出かけ時の必須アイテムと言っても過言ではないのが、モバイルバッテリー。薄型や大容量、MagSafe対応でスマホの背面にペタリとくっつくモノ、ケーブル内蔵だったりと、様々な選択肢がありますよね。ただ、未使用時はただの重りになってしまうわけで、他の用途に使えたらなぁ、なんて思ったりもします。

ってことで、ちょっとユニークなモバイルバッテリーを紹介。それが、オスカージャパンの「モバイルBOY」（8640円〜 3月4日現在）。見た目は完全にゲーム機ですが、ちゃんとモバイルバッテリーなんです。クラウドファンディングでは前作が累計1600万円以上の支援を集めており、その第2弾として登場したモデルです。

見た目の通り（？）、モバイルバッテリーに液晶とコントローラーがついていてゲームができるわけですが、前作の縦型に加えて横型ディスプレイモデルが登場。ゲーム機として持ったときの安定感が増して、両手で操作しやすい形になっていますが…ドコにこだわってんねん！ と思わずにはいられません。見た目もどこか懐かしいというか既視感のあるというか、まさに往年の携帯ゲーム機の雰囲気。ちょっと悔しいけどガジェット好きならちょっと気になっちゃう…。

見た目はネタっぽくても、中身のバッテリーは意外と本格的。採用しているのは温度変化に強いのが特徴の「半固体電池」。約60℃の高温環境でも燃えにくく、−10℃の寒い環境でも動作が止まりにくいとされており、安全性の高さにも配慮されています。

モバイルバッテリーとしての使い勝手もちゃんと押さえています。iPhone 12以降に対応したMagSafeワイヤレス充電（最大15W）に対応しており、スマホの背面にくっつけるだけで充電が可能。さらにUSB-Cポートからは最大20Wの有線充電にも対応しています。

加えて、AirPodsなどのワイヤレスイヤホンやApple Watchなどのスマートウォッチの充電にも対応しており、これ1台で複数のガジェットをまとめて充電できるマルチ充電仕様。バッテリー容量は5000mAh（定格容量2800mAh）。USB-Cポートから最大20W出力に対応し、本体を充電しながらスマホ充電ができるパススルー充電にも対応しています。見た目でイロモノかと思いきや、欲しい機能はしっかり装備していて地味に使い勝手が良さそう。

1.300種のレトロ風ゲームを内蔵した「モバイルBOY」第2弾（8640円〜 3月4日現在/一般販売予定価格1万2000円）は、横型画面への変更や半固体電池の搭載など大幅にアップデートされた“遊べる”モバイルバッテリー。

2.60℃から−10℃の温度変化に耐える容量5000mAhの半固体電池を搭載し、最大20WのUSB-C出力と最大15WのMagSafe対応ワイヤレス出力によるマルチ充電が可能。

3.正規ライセンスを取得したオリジナルゲーム300種類を本体に内蔵しており、満充電時には最大約30時間の連続プレイが楽しめる。

そしてこの製品の最大の特徴がゲーム機能。有名ゲームの移植タイトルではありませんが、本体には300種類のレトロ風ゲームがあらかじめインストールされており、ネット接続やダウンロードなしで遊べます。ジャンルはアクションやパズル、シューティング、レースなどさまざま。満充電時なら最大約30時間の連続プレイが可能で、ゲームを遊びながらスマホを充電することもできます。

カラーはブラックとシルバーの2色です。現在はGREEN FUNDINGで先行販売を実施中。縦型の「モバイルBOY 1」か今回の新型「モバイルBOY 2」のどちらかを選べます。

普段はスマホの充電用としてバッグに入れておき、待ち時間にはゲーム機として使えます。モバイルバッテリーがただの重りにならない、ちょっと面白い発想のガジェット。「ゲームにハマりすぎて、大事なスマホの充電ができない…」なんてことにならないように！

>> GREEN FUNDING「モバイルBOY」

＜文／山口健壱（GoodsPress Web）＞

【関連記事】

◆選び方や廃棄方法、注意点も。「モバイルバッテリー」の最新事情を徹底解説

◆5000mAhのモバイルバッテリーでiPhone 17をフル充電できないって知ってた？

◆Anker最強のモバイルバッテリーといえば、やっぱり「Primeシリーズ」でしょ