5月30日、31日に日比谷公園とその周辺施設で開催される、亀田誠治が実行委員長を務める無料音楽イベント『日比谷音楽祭2026』の第2弾出演アーティストが発表された。

第2弾出演アーティストとして発表されたのは、新しい学校のリーダーズ、在日ファンク、スーパー登山部、怒髪天（アコースティックセッション）、粋蓮、YOYOKA、半粼美子のほか、日本とアルゼンチンの混成バンド GAIA & Friends Sessionの8組。今後も出演アーティストは増える予定となっており、出演日や出演形式、ステージは後日発表される。

さらに、第2弾出演アーティスト発表に際して、実行委員長を務める亀田誠治によるYouTubeライブが本日3月4日21時半頃から開始。日比谷音楽祭の公式YouTubeチャンネルにて、発表アーティスト情報やアーティストに対する想いなどを語る。

【アーティストコメント】

・新しい学校のリーダーズ

日比谷音楽祭に初めて出演させて頂きます！新しい学校のリーダーズです！初めましての方々、そしてエキサイティングな音楽との出会い・融合の予感にワクワクワキワキしています。この空間だからこそ生まれるエネルギーの循環を存分に味わい尽くしたいと思っております！

・GAIA & Friends Session

日比谷音楽祭に出演出来ます事、大変光栄に思います。今回は、2023年小音楽堂で演奏し、2024年結成20周年で幕を閉じたバンドサウンドのGAIA CUATROとは一味違うGAIA and Friendsに、ギターの鬼怒無月さんを招いてよりアコースティックサウンドをお届けします。ご期待ください、一緒に楽しみましょう、有り難う御座います

・粋蓮

和楽器デュオ『粋蓮（すいれん）』です。私たちは、日本の楽器・尺八・琵琶・二十五絃箏の他に、歌も歌うデュオグループ。今年もご縁をいただき、皆様に私たちの音楽をお届けできることになりました。是非、今を生きる日本の音に会いにいらしてください。実際に見て聞いていただくと、知ることのなかった和楽器の世界に会えるかもしれません！！粋蓮のステージを、是非お楽しみください♪

・スーパー登山部

おはよう山！スーパー登山部です。この度、初めて日比谷音楽祭に参加させていただきます！野音のある日比谷公園は、風に揺れる葉っぱの音や、動物たちの気配も感じられる、東京の中でも自然豊かで、好きな場所です。超低山ではありますが、「三笠山」という山もあります。当日は、日比谷の空の下で、音楽と一緒に、あたたかい時間をみなさんと分かち合えたら嬉しいです。

・怒髪天アコースティックセッション

日比谷音楽祭お誘い頂きありがとうございます。お子様からご年配の方まで楽しんで頂けるような曲をたくさん持っていきますのでお楽しみに！日比谷歌団より。（怒髪天）

・半粼美子

心に風を入れる、音楽が生まれる、ステージから、ブースから、木々や風、鳥たちの音楽。毎年、循環しながら進化していく無二の音楽祭。今年もそんな日比谷音楽祭のステージの一端を担える喜びをひしひしと感じています。実行委員長の亀田誠治さんをはじめとするチームスタッフの皆さま、アーティストの皆さまと、ご来場の皆さまと、新たなる景色で響き合えることを楽しみにしています！

・YOYOKA

第一回目から出演させていただいている、大好きな日比谷音楽祭に今年も出演できることをとても嬉しく思っています。日本のみなさんの前で演奏できることがとても楽しみです！この1年間、積み重ねてきた経験や成長をみなさんに感じていただけるよう頑張ります！

【実行委員長 亀田誠治 コメント】

最近、歳のせいか涙もろいです。先週末「NHK のど自慢チャンピオン大会 2026」の審査員をやらせていただいたのだけど、出演された一般の方々の歌が上手いだけではなく、一人一人の人生のストーリーに感動してたくさん笑い、たくさん泣きました、そういえば、ミラノ・コルティナ 2026 オリンピックでも、アスリートの生み出す美しい技に感動して、技が決まるたびに涙が溢れました。そして感動は、水面の波動のようにどんどん広がって、人々を幸せにして、勇気をくれたり、背中を押してくれたりするのだなあと思いました。オリンピックに「のど自慢」、僕らは、何気なく日常に寄り添っているものから様々な感動をもらっているんだなあ。日比谷音楽祭もそんな感動を伝える場になりたいなあと、心から思いました。日比谷音楽祭は無料です。それは感動体験を一人でも多くの人に味わってもらって、豊かな人生の水やりになって欲しいという思いからです。第二弾アーティスト発表もこんな感動を届けてくれる素晴らしいアーティストばかりです。

日比谷音楽祭実行委員長亀田誠治

（文＝リアルサウンド編集部）