「お金がないため将来が不安です」世帯年収460万円・子2人、35歳女性に1カ月の収支内訳を聞いた
物価や光熱費の高騰、それでも賃金は上がらない現状などによって、以前より生活が苦しく感じる人も多いのではないでしょうか。
All About編集部が行った「毎月の支出額・内訳」に関するアンケートから、リアルな生活収支の実態を紹介します。自分の収支状況・内訳と照らし合わせるなど、生活の参考にしてみてください。
子どもが2人の4人家族世帯で、夫の年収220万円、妻の年収が240万円。現在の生活について、「夫婦2人なら月8万円貯金できていたのが、子どもが生まれて、月2万円しかできなくなりました。お金がないため将来が不安です」と話します。
▼岡山県浅口市、35歳女性世帯の場合
年収：夫220万円、妻240万円
家賃／住宅ローン：なし
間取り：一軒家4LDK
食費：6万円
交際費：1万円
電気代：1万5000円
ガス代：7000円
水道代（2カ月での請求額）：7400円
通信費：9840円
車（ガソリン代、駐車場代、保険料、その他維持費など）：3万円
その他：夫のお小遣い4万5000円
貯蓄に回す金額：2万円
今後について、「節約と、投資、副業などで収入を増やしていく予定です」とコメント。
生活のやりくりのポイントや節約術を聞くと、「米と野菜は実家や近所の人から貰えるため、それらを使って日々の食品を節約しています」と教えてくれました。
※回答者コメントは原文ママです
(文:あるじゃん 編集部)
