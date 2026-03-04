「顔変わりすぎ！」スギちゃん、激変ショットに心配の声。「腫れてる」「病院に行った方がイイゼェ〜」
お笑い芸人のスギちゃんは3月4日、自身のX（旧Twitter）を更新。長くなった顔を公開したところ、ファンから心配の声が寄せられています。
ファンからは「顔変わりすぎ！」「顔が腫れてる」「浮腫んじゃいましたかな？」「何か身体の不調ですかね」「胃が荒れていないか心配だぜえ」「病院に行った方がイイゼェ〜」などの声が寄せられました。
「今日なんか重力強くないか？だぜぇ」スギちゃんは「今日なんか重力強くないか？だぜぇ」とつづり、自撮りショットを投稿。どちらかと言えば丸顔のイメージがあるスギちゃんですが、この写真では面長に見えます。どこからがあごでどこからが首か分かりづらいというのも激変して見える理由の1つでしょうか……。
妻もコメント同日、スギちゃんの妻もこの投稿を引用し「ちょいちょい顔長いなぁと思ってたけど重力強い日だったみたいだぜぇ（輪郭と首繋がってる時ある）」とコメント。「テレビ電話したらこれだったからお互い1分以上無言でお互いの重力具合観察してたぜぇ…」というエピソードも紹介しました。スギちゃんをいつも見ている妻が特に心配はしていないので、写り方の問題で顔が変わって見えたのかもしれません。
(文:堀井 ユウ)