【中国・四国地方居住者に聞いた】春にドライブで行きたい場所ランキング！ 「立山黒部アルペンルート」を抑えた1位は？
NEXERは、ジョイタス株式会社と共同で実施した地域別の「この春ドライブで行きたい場所」についてのアンケート調査結果を公表しました。同調査は、全国の男女1036人を対象に、インターネット上で実施（調査期間：2026年1月30日〜2月12日）。
本記事では、中国・四国地方居住者76人に聞いた、「この春ドライブで行きたい場所」ランキングを発表します。
【3位までの全ランキング結果を見る】
▼回答者コメント
「瀬戸内海の自然を満喫したい」（70代男性）
「前に行ったときの感動が忘れられない」（60代女性）
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:田中 寛大)
本記事では、中国・四国地方居住者76人に聞いた、「この春ドライブで行きたい場所」ランキングを発表します。
【3位までの全ランキング結果を見る】
第2位：立山黒部アルペンルート2位は、富山県と長野県を結ぶ「立山黒部アルペンルート」。北アルプスを貫く山岳観光ルートで、春の全線開通時に現れる「雪の大谷」が名物です。ケーブルカーやロープウェイなど複数の乗り物を乗り継いで絶景をめぐるスケールの大きさが、中国・四国地方からも遠方にもかかわらず支持を集めました。
第1位：しまなみ海道1位は、広島県尾道市と愛媛県今治市を結ぶ「しまなみ海道」。瀬戸内海の島々を橋で渡るドライブルートで、地元中国・四国地方を代表する絶景コースとして圧倒的な支持を集めました。春は桜と穏やかな瀬戸内海のコントラストが美しく、島ごとの見どころも充実。何度訪れても新しい発見があるリピーター人気の高いルートです。
▼回答者コメント
「瀬戸内海の自然を満喫したい」（70代男性）
「前に行ったときの感動が忘れられない」（60代女性）
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:田中 寛大)