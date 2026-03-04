【ユニクロ新作】今買って夏までたくさん着まわせる！大人かわいい「優秀スカート＆ワンピース」3選
【ユニクロ】いち早く手に入れたい！2026春夏の新作スカート＆ワンピ40代の女性にいちおし！ この春夏シーズンに取り入れたい、ユニクロの新作スカート＆ワンピースを3点ピックアップしました。着こなしと合わせてご紹介します。
1. ミディ丈が軽やか＆新鮮「コットンスカート」
「コットンミディスカート」（税込3990円）は、春らしいナチュラルな風合いのコットン100％素材を使用したアイテムです。
写真では、黒いトレンドの襟つきニットに白の「レーヨンブラウス」をレイヤードし、きちんと感のあるトラッドテイストな着こなしに仕上がっています。冬の間はロング丈スカートをよく見かけた分、少し素肌が見えるミディ丈は軽やかで、春らしい新鮮な印象です。
2. シアサッカー素材が気持ちいい「大人の甘めワンピ」
「リネンブレンドティアードワンピース／ノースリーブ」（税込5990円）は、コットンリネンブレンドのシアサッカー素材を使用。生地の表面に凹凸（しぼ）があり、汗ばむ時期でも肌離れがよく快適に過ごせます。
控えめなティアードのデザインは、品のいい甘さがあって大人にもおすすめ。ウエストを調節できるドローストリングや、サイドポケットがついているのも便利で、カラバリは写真のオフホワイト、ブラック、レッドの計3色です。
写真のコーデでは、ワンピの上にユニクロの「プレミアムリネンスキッパーボクシーシャツ」を羽織って、涼しげにまとめています。
ワンピースは体に占める面積が大きいので、「オフホワイトは爽やか」「ブラックは大人っぽく」「レッドは華やか」と色によってガラッと雰囲気が変わるのも楽しいところ。なりたいイメージに近いものを選んでみてくださいね。
3. 上品な大人かわいさ「マーメイドマキシスカート」
「マーメイドマキシスカート」（税込3990円）は、ドット柄のデザインが大人かわいい、フェミニンなロングスカートです。
落ち感のあるポリエステル100％のドレープ素材で、裾に向かってきれいに広がるマーメイドシルエットは、脚を長く見せてくれます。カラバリは、写真のオフホワイトとブラックの2色です。
写真では、ブラックのマーメイドスカートに、ユニクロの男女兼用アイテムの「デニムトラッカージャケット」を羽織り、ミックスカジュアルコーデに仕上げています。
ぜひ参考にしてみてくださいね！
※商品の在庫状況は日々刻々と変わるため、紹介アイテムが「在庫なし」となる場合もあります。あらかじめご了承くださいませ。
(文:横瀬 真知子（レディースファッションガイド）)