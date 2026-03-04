阪神2軍は4日、春季教育リーグのハヤテ戦（ちゅ〜るスタジアム清水）で15安打12得点と大勝した。

以下は平田2軍監督との一問一答

――能登は制球を乱す場面があった

「フォアボール5個か。ちょっと力んでたところはあるわね。そんなうまくいかんよ。久しぶりの実戦で、相手チームも変わってというところで、フォアボール5個というところが。無駄なフォアボールが多すぎる。これは修正点。ツーストライクからの痛打。その辺だね。その辺を修正していければいい」

――実績組はさすがだった

「うん。この辺は言い方をあれやけど、このぐらいのバッティングはしよるよ」

――代走で出た山崎は盗塁と安打で結果を残した

「走る機会があればというところで出してね。スタートの思いっきりがいいもん、彼は。そういったところも含めて、ヒットも出たし。やはり彼には足という飛び道具があるんでね。そういった意味では非常にこれから楽しみになってきたね」

――コンスエグラも4番で持ち前の長打を見せた

「コンちゃんはやっぱり4番として、最初にヒットも出て。変化球の対応っていうところが課題だけど、最後、変化球を打ってツーベース。こうやって楽しみが出てきたよ、コンちゃんもね。4番というところでファーストもできるしな」

――昨年まで阪神に在籍したハヤテの野口とも再会できた

「昨日も会って。しっかり頑張れということで（話した）。またしっかり頑張れしかないよ」