エナドリ「モンスターエナジー」“新色”が発表 マイアミビーチをイメージしたターコイズ…「ウルトラバイスグァバ」
アサヒ飲料は4日、エナジードリンク「モンスターエナジー」シリーズの新作『モンスター ウルトラバイスグァバ』を発表した。3月31日に発売する。
【写真】ディーン・フジオカ、1日2リットル飲むドリンクを告白
『モンスター ウルトラバイスグァバ』は、ゼロカロリー・ゼロシュガーで爽やかなグァバ風味が特長のエナジードリンク。ナイアシン、ビタミンB6、ビタミンB12、アルギニン、カルニチン、高麗人参根などのエナジー成分を独自にブレンドしている。
パッケージは「モンスター」のロゴを中央に配し、マイアミビーチをイメージしたターコイズを基調としたポップなデザインとなった。
【商品概要】
商品名：モンスター ウルトラバイスグァバ
容器・容量：缶355ml
希望小売価格：213円（税別）、230円（税込）
品目：炭酸飲料（無果汁）
発売日：3月31日
発売地域：全国
【写真】ディーン・フジオカ、1日2リットル飲むドリンクを告白
『モンスター ウルトラバイスグァバ』は、ゼロカロリー・ゼロシュガーで爽やかなグァバ風味が特長のエナジードリンク。ナイアシン、ビタミンB6、ビタミンB12、アルギニン、カルニチン、高麗人参根などのエナジー成分を独自にブレンドしている。
パッケージは「モンスター」のロゴを中央に配し、マイアミビーチをイメージしたターコイズを基調としたポップなデザインとなった。
【商品概要】
商品名：モンスター ウルトラバイスグァバ
容器・容量：缶355ml
希望小売価格：213円（税別）、230円（税込）
品目：炭酸飲料（無果汁）
発売日：3月31日
発売地域：全国