「右から左へ受け流す」ネタで一世を風靡したムーディ勝山さん。芸風とは裏腹に、その人生にはどうしても「受け流せない」存在がありました。5歳で離別し、35年以上も音信不通だった父。突然舞い込んだ再会の機会、そして「孤独死」という形での永遠の別れ。父親の記憶をほとんど持たずに育ったムーディ勝山さんが、警察からの電話を受けて向き合った「父の最期」と、今、自身の子育てに込める想いを伺いました。

【写真】「この頃は何も知らなかった」。35年音信不通だった父と、離別する前の数少ない記憶 ほか（11枚目/全13枚）

35年ぶりの再会、「おじいちゃん」になった父への戸惑い

── ムーディ勝山さんは5歳のときにご両親が離婚され、お父さんとはずっと疎遠だったそうですね。

ムーディ勝山さん：父と過ごした記憶はほとんどありません。旅行や一緒にお風呂に入った断片的な思い出はあるのですが…。その記憶も、もしかしたら写真を見て、脳が後から補足したものかもしれません。かすかに覚えているのは、晩酌中の父から「お前も飲んでみろ」と、お酒を飲まされたことくらい。今だったら「小さい子どもに何をしているんだ」と大問題ですが、昭和のおおらかな時代でしたから…。

母からは、父の酒グセや女性関係で苦労したと聞いていました。自由奔放な人だったのでしょう。母がシングルマザーとして、兄と姉と僕の3人を育ててくれました。

── 2018年、ムーディ勝山さんが出演していた東京都葛飾区のラジオ放送局「かつしかFM」の収録中、地元の人からお父さんが近くにいると知らされたそうですね。

ムーディさん：滋賀県出身なのになぜ葛飾に…と、ただ驚きました。どうやら父は周囲に「息子はムーディ勝山だ」と話していたらしく…。葛飾区は下町の人情が残る地域です。だから「せっかく親子が近くにいるんだから、きちんと顔を合わせないと」と、お膳立てをしてくれた方がいて、再会することになったんです。

父に会うのは35年ぶりでした。そのとき、父はめちゃくちゃ泣いて「ごめんな、ごめんな」と謝っていました。でも僕は、感動がまったくありませんでした。「この知らないおじいちゃんが僕の父親なのか」という戸惑いだけ。どういう感情を抱けばいいのかさえ、よくわからなかったです。「ずっと離ればなれに暮らしていた父との再会」という感じはなくて…。子どものころ見上げていたはずの背中は、思った以上に小さかったです。

その後も積極的に会おうとは思いませんでした。もし顔を合わせたとしても、何を話せばいいのか、何をしたらいいのか…とイメージがわかなかったんです。「孫に会わせたら喜ぶかもしれない」と考えつつも、コロナ禍もあって、なかなか次に会う機会は作れませんでした。父がどうして僕が芸人だと知っていたのかはわかりません。でも、ブレイクしたときに一度、母を通して連絡がきたことはあったんです。名字や出身地などで気づいたのかもしれないですね。

警察から吉本への電話。届いたのは「孤独死」の訃報

── その後、2022年にお父さんが亡くなったと。

ムーディ勝山さん：自宅でひとり亡くなっていたそうです。定期的にヘルパーさんが来てくれていて、その人が見つけてくれたと聞きました。身寄りの連絡先がわからず、警察から所属する吉本興業に連絡が入りました。事務所経由で僕の元へ訃報が届いたときは、言葉が出なかったです。

── ムーディ勝山さんご自身が葬儀を執り行われたのですね。

ムーディ勝山さん：はい。一度は再会したけれど、結局は何もできないまま終わってしまいました。せめて最後は僕が、という思いでした。両親が離婚した当時のつらさを覚えている兄は来られませんでしたが、母と姉は来てくれました。

葬儀の後の食事でのことです。ビールを注文した際、「グラスをもうひとつください」と店員さんにお願いしました。せめて最期に、亡くなった父と一緒に飲みたくて。店員さんも僕たちの意を汲んで、静かに故人の分のグラスを置いてくれました。35年の空白を埋めることはできなかったものの、あの静かな時間は、僕なりの「最後の親孝行」だったのかもしれません。とても静かな時間でした。

「父を知らない私」が、12歳の息子と手をつなぐ理由

── 現在、2人のお子さんのパパとして大切にしていることはありますか？

ムーディ勝山さん：自分に父親の記憶がないからこそ、家族と過ごす時間はかけがえのないものです。子どもたちと一緒にいると、とても心が満たされます。かつては「芸人のパパ」を恥ずかしがるかも…と不安はありました。

でも、妻がまったくこだわりがない人で。小さいときから「パパがテレビに出ているよ！」と明るく番組を見せてくれたんです。おかげで、家族で僕の仕事を応援してくれています。子どもたちがテレビを観て喜んでくれる姿を見ると、やっぱりうれしいですね。

2025年に開催されたポップアップショップで販売したグッズも大人気に

── お子さんたちとの絆も深いようですね。

ムーディ勝山さん：長男は12歳、長女は9歳になりました。驚くのは、思春期に差しかかった息子が、今でも外出中に手をつなごうとしてくることです。ふつうなら親離れする時期のはずなので、嬉しさ半分、「まだ離れないの？」と、とまどい半分でもあります。でも、僕がほしかった「父親との時間」を彼も求めてくれているのかもと思うと、温かい気持ちになります。

2025年、ある企業CMのイメージキャラクターも務めさせていただきました。渋谷駅の構内や山手線の車内に僕の写真が貼り出された際も、家族全員で見に行って写真を撮りました。僕のなかで空白だった「父親」という存在を、今、子どもたちと一緒に作り直している感覚です。受け流すことのできないこの家族の時間を、これからも大切にしていきたいですね。

35年というあまりに長い空白を経て訪れた、父との再会と突然の別れ。ムーディ勝山さんが亡き父のために用意した「もうひとつのグラス」には、言葉にできない複雑な想いが込められていました。

人生には、どうしても「右から左へ受け流す」ことのできない瞬間があります。もしあなたが、疎遠になっていた家族の最期に向き合うことになったら、どんな言葉をかけ、どんな「親孝行」をしたいと思いますか？

取材・文：齋田多恵 写真：ムーディ勝山