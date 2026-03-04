新日本プロレス春の最強決定トーナメント「ＮＥＷ ＪＡＰＡＮ ＣＵＰ（ＮＪＣ）」が４日の後楽園大会で開幕。東京五輪柔道男子１００キロ級金メダリストのウルフアロン（３０）が極悪軍団「ハウス・オブ・トーチャー（Ｈ．Ｏ．Ｔ）」のドン・ファレ（４４）に敗れ１回戦敗退となった。

ウルフは今年の１・４東京ドーム大会で迎えたデビュー戦でＥＶＩＬを撃破しＮＥＶＥＲ無差別級王座を奪取。しかし２月大阪大会で成田蓮に敗れベルトを失うなど極悪軍団との抗争が続いている。

初出場となったＮＪＣの初戦でも、因縁深いＨ．Ｏ．Ｔのファレと激突。敵軍セコンドにはＤＯＵＫＩ、高橋裕二郎、チェーズ・オーエンズ、ディック東郷が顔を揃え、たった一人で立ち向かったウルフは入場の際に背後からＳＨＯと金丸義信に襲われてしまう。事実上１対７という圧倒的な数的不利の戦いを強いられた。

苦戦が続いたウルフは串刺しラリアートからブレーンバスターで１７０キロの巨体を投げ飛ばし、エルボードロップで反撃に転じる。しかしアングルスラムを阻止されるとレフェリーと衝突させられ、無法地帯と化したリング上にはＨ．Ｏ．Ｔのセコンドがなだれ込んで再びの劣勢に追い込まれた。

何とか猛攻を食い止めてアングルスラムをさく裂させたが、場外からチェーズ・オーエンズがレフェリーの足を引いてカウントを妨害。そのスキに乱入してきた成田蓮にベルトで殴打されると、最後はファレのグラネード（変型ラリアート）に力尽きてしまった。

優勝者には業界最高峰のＩＷＧＰヘビー級王座（現王者は辻陽太）への挑戦権が与えられるトーナメントは、デビュー２か月のウルフにとって千載一遇のチャンスだった。再びの無法ファイトに沈んだウルフはノーコメントで控室へ。何とも後味の悪い終戦となってしまった。