◆オープン戦 オリックス―広島（４日・京セラドーム大阪）

オリックス・山下が、テンポ良く剛速球を投げ込んだ。チームのオープン戦初戦に先発し、５回３安打無失点、２奪三振。初回２死二、三塁のピンチでは秋山を直球で空振り三振に斬るなど、最速１５５キロの真っすぐを軸にカーブ、フォーク、カットボールで広島打線を手玉に取った。「全体的にまとまっていた。（カットは）左打者の内に投げられたのはよかった」と、納得の表情を浮かべた。

２月の宮崎キャンプでは、２５年まで苦しんだ腰に負担がかからないフォームを反復練習。ここまで実戦登板３試合で計９回２／３を無失点と順調だ。「けがをしないフォームで、今まで以上のボールを投げなければ」と、プロ６年目で初のシーズン完走を目指す。

エース宮城、曽谷がＷＢＣに出場することもあり、九里とともに開幕投手の候補に挙がる１６１キロ右腕。「まだ誰一人、投げるポジションを言われていない。開幕戦に合わせていくのは、先発として当然」と、２３年以来２度目の大役を意識し、完全体に仕上げる。